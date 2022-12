Dachauer Hallenmasters ist zurück: Neuer Modus, weniger Ehrenamtliche

Das Zuschauerinteresse war beim Dachauer Hallenmasters in der Vergangenheit hoch. © RO

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause veranstaltet die Fußball-Abteilung des ASV Dachau wieder das traditionelle Dachauer Hallenmasters (Herbert-Reischl junior-Gedächtnisturnier um den VR-Cup).

Dachau – Gespielt wird an drei Qualifikationstagen vom 27. bis 30. Dezember ab 17.30 Uhr in der Georg-Scherer-Halle. Die Finaltage finden dann am Freitag, 6., und Samstag, 7. Januar, statt. Auch beim ASV Dachau hat sich die Situation nach zwei Jahren Pause geändert.

Denn laut Organisationschef Sebastian Dietrich, der im Trio mit Michael Dietrich und Christian Bistran federführend ist, hat es einen merklichen Rückgang von ehrenamtlichen Helfern gegeben. Deshalb wurde das Turnier verkleinert und ein Qualifikationstag gestrichen.

So starten 24 Teams in drei Gruppen, à acht Teams, wobei jeder gegen jeden spielt. Davon qualifizieren sich jeweils die fünf bestpalzierten Teams für die Finalrunde. Komplettiert wird dieses Finalfeld durch den besten Gruppensechsten aus den drei Vorrundengruppen.

Die Spielzeit beträgt 1 x 10 Minuten. Die Finalrunde am Freitag, 6. Januar (Heilig Drei König), beginnt um 17 Uhr. Gespielt wird in Vierergruppen. Um 17 Uhr beginnen zwei Gruppen, die beiden anderen folgen. Am Samstag, 7. Januar, beginnt das Finalturnier um 13 Uhr. Nach dem Finale gibt es wieder die Playerparty beim ASV Dachau. Diesmal gibt es keine Pokale für die Sieger, sondern Sach- und Geldpreise, teilte Organisationchef Sebastian Dietrich mit.

Turnierplan Mittwoch, 28. Dezember, ab 17.30 Uhr: Gruppe A: ASV Dachau II, SV Günding I, TSV 1865 Dachau II, TSV Eintracht Karlsfeld I, 1.FC Kollbach, SV Türk Dachau, SpVgg Erdweg, SV Odelzhausen Donnerstag, 29. Dezember, ab 17.30 Uhr: Gruppe B: TSV Eintracht Karlsfeld II, SpVgg Röhrmoos, TSV 1865 Dachau I, SV Weichs, SV Waldeck, SV Riedmoos, Legenden/Allstars, FV RW Birkenhof Freitag, 30. Dezember, ab 17.30 Uhr: Gruppe C: ASV Dachau, SC Oberweikertshofen, TSV Allach, TSV Geiselbullach, TSV Arnbach, SV Ampermoching, SV Günding II, AEG Dachau