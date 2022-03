Starke Auftritte der Dachauer Teams in den Junioren-Ligen

Mädchenpower am Stadtwald: Madeleine Malihe erzielte einen der fünf ASV-Treffer beim 5:2-Sieg der U 17-Mannschaft gegen den FC Eintracht München. © RO

Die Nachwuchskicker aus Dachau überzeugten bei den jüngsten Spielen. Dabei erzielte die U17 des ASV Dachau fünf Treffer im Kreisliga-Spiel gegen Eintracht München.

Dachau – Zwei der ranghöchsten Dachauer Juniorenfußballteams haben am zurückliegenden Spieltag für Furore gesorgt. Die Landesliga-U 19 des TSV 1865 Dachau fuhr in Nördlingen den ersten Dreier in einem Punktspiel auf dieser Ebene ein, und die Kreisliga-U 17 des ASV Dachau kam zu einem 5:2-Kantersieg im Heimspiel gegen Eintracht München.

U19 Landesliga SV Nördlingen 1 TSV 1865 Dachau 2

Der erste Sieg in der neuen Landesliga Südwest hat für Jubelstürme beim Nachwuchs des Bayernligsten gesorgt. Dem TSV gelang es, beim TSV Nördlingen in einem kampfbetonten Spiel einen Dreier einzufahren. „Es war ein verdienter Sieg“, meinte Trainer Gökhan San: „Unser Matchplan ist aufgegangen. Das Team wirkte heute besonders fokussiert. Gegen die hoch und weit operierenden Gastgeber waren wir bestens vorbereitet, wir hatten die richtigen Lösungen parat.“ Trotz der Mehrzahl an Chancen über die gesamte Partie musste der TSV 1865 Dachau gegen Ende der Begegnung in Nördlingen noch zittern, denn die Hausherren kamen in der 68. Minute nach einer Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Gäste zum Anschlusstreffer. Am Ende retteten die 65-Junioren den Vorsprung ins Ziel.

TSV 1865 Dachau: Jakob Matthew, Alex Bucht, Tim Huber, Rati Baske, Maximilian Bierwage, Muhammed Karim, Harun Mohamed, Janni Papathymiopoulus, Tufan Tetik, Sven Cotel, Albin Zeqiri, Ümit Ayar, Akex Niwergol, Luka Brustak.

Tore: 0:1 (24.) - Tim Huber. 0:2 (46.) - Muhammed Karim. 1:2 (68.).

U 17 Kreisliga ASV Dachau 5 Eintracht München 2

Der ASV Dachau war in diesem Spiel gegen eine in allen Belangen unterlegene Mannschaft aus der Landeshauptstadt drückend überlegen, der Sieg der Stadtwälder auf heimischem Grund hätte am Ende noch deutlich höher ausfallen können. Die Hausherren sparten nach dem Schlusspfiff nicht mit Selbstkritik: „Wir haben teilweise überheblich agiert und so ein noch höheres Ergebnis verhindert“, meinte ASV-Trainer Roman Maliha.

ASV: Maximilian Pilz, Shayan Brunhuber, Ryan Pogadl, Ergin Metehan, Kilian Dlask, Orkun Celikörs, Kevin Jerkovic, Michael Pech, Madeleine Maliha, Paul Peuschel, Stanev Radoslav – Dimitrios Hatzifotio, Azad Massih, Ibrahimi Abbass.

Tore: 1:0 (12.) - Shayan Brunhuber. 1:1 (14.) -. 2:1 (21.) - Abbass Ibrahimi. 3:1 (40.) - Madeleine Maliha. 4:1(46.) - Paul Peuschel. 5:1 (59.) - Kilian Dlask. 5:2 (62.).

(Robert Ohl)