Wie der Vater und der Bruder: Daniel Gerstmayer setzt Familientradition in Pipinsried fort

Von: Korbinian Kothny

Hier noch Gegner, bald Mitspieler: Fabian Willibald (li.) und Daniel Gerstmayer (re.). © IMAGO/Johannes TRAUB / JT-Presse.de

Daniel Gerstmayer stürmt in der kommenden Saison für den FC Pipinsried. Der 19-Jährige tritt dabei in die Fußstapfen seines Vaters und Bruders.

Pipinsried – Der FC Pipinsried triebt seine Kaderplanungen für die kommende Saison weiter voran. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Bayern strebt der Kultklub aus dem Dachauer Hinterland einen kompletten Neuaufbau an. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei dem Thema Regionalität.

In dieses Beuteschema passt auch Daniel Gerstmayer. Der 19-Jährige kommt vom Regionalliga-Mitabsteiger TSV Rain. Gerstmayer kam in der vergangenen Saison in 16 Regionalliga-Spielen zum Einsatz, in denen dem Stürmer ein Tor gelang. Zudem traf der 1,93-Meter große Stoßstürmer in 16 Spielen für die zweite Mannschaft in der Bezirksliga zwölfmal.

FC Pipinsried: Gerstmayer sieht bessere Chance zur Weiterentwicklung

„Ich habe mich schlussendlich für Pipinsried entschieden, weil ich da für mich bessere Chancen sehe, mich weiterzuentwickeln und meinen Weg gehen kann. Ich bin froh, nun nach den turbulenten Wochen endlich nach vorne blicken zu können und freue mich auf meine neue Aufgabe“, sagt Gerstmayer zu seiner Verpflichtung.

Der Stürmer setzt damit eine ganz besondere Familientradition im Dachauer Hinterland fort. Bereits Vater Robert, sowie Bruder Dominic (Wünsch) liefen einst in den gelb-blauen Trikots auf. Robert Gerstmayer hielt Anfang der 90er die FCP-Abwehr dicht, während Dominic Wünsch zwischen 2013 und 2015 für den Dorf-Klub in der Bayernliga auf Torejagd ging.

FC Pipinsried: Daniel Gerstmayer trifft auf alten Coach

„Daniel ist ein sehr ehrgeiziger Spieler, der in unser regionales Konzept bestens passt. Er hat bereits seine ersten Erfahrungen in der Regionalliga gemacht und umso froher sind wir, dass wir einen Mittelstürmer mit seinen Attributen und körperlichen Gegebenheiten für den FC Pipinsried gewinnen können“, berichtet der neue sportliche Leiter, Enver Maltas nach der Verpflichtung von Daniel Gerstmayer.

In Pipinsried wird Gerstmayer unter anderem auch auf seinen alten Coach Martin Weng treffen. Der 38-Jährige war kurz vor dem Frühjahrsstart in der Regionalliga Bayern nach internen Querelen beim TSV Rain am Lech zurückgetreten und soll jetzt den Neuaufbau im Dachauer Hinterland anführen. (kk)