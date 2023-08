Das blanke Ergebnis zählt: ASV Dachau schlägt Eichstätt

Mit Mühe, letzt jedoch verdient setzten sich David Dworsky (rechts) und der ASV Dachau gegen Eichstätt II durch. © hab

Der ASV Dachau, ein Mitfavorit auf den Titel in der Bezirksliga Nord, ist noch nicht so recht in Gang gekommen. Da tut ein Sieg gut. Gegen Eichstätt II gab es nach Rückstand noch ein 2:1.

Dachau – Fußball-Feinkost konnte das Duell zwischen dem ASV Dachau und dem VfB Eichstätt II nicht bieten, doch das war den Dachauern vermutlich egal. Das blanke Ergebnis zählte. Weil Dimitrios Papadopoulos in der Schlussphase eine Ecke ins Tor köpfte, gewannen der ASV noch 2:1.

Die ASV-Kicker hatten einkalkuliert, dass der Saisonstart aufgrund der Relegation und der damit verbundenen kürzeren Sommerpause holprig werden könnte. Wurde er dann auch. „Eine normale Vorbereitung ist sechs Wochen lang. Hätten wir die gehabt, würde an diesem Wochenende gegen Eichstätt die Saison starten“, hatte Trainer Manuel Haupt im Vorfeld gesagt. Die Schonfrist ist abgelaufen.

Der Start ins Spiel lief jedoch nicht nach Plan. In der 9. Minute erlaubte sich Leon Schleich einen fatalen Ballverlust. Die Gäste schalteten schnell um, über Umwege landete der Ball bei Luca Brudtloff, und der knallte die Kugel aus 18 Metern unhaltbar in die Maschen. Eichstätt hatte im Saisonverlauf noch kein Gegentor kassiert – und die Zweite des Regionalligisten lauert auf Umschaltmomente. Die Führung spielte den Gästen also genau in ihren Matchplan.

Die Dachauer wiederum mussten einem Rückstand hinterherlaufen – und dies ohne Stützen wie Zvonimir Kulic und Max Bergner, die beide verletzt fehlten. Dafür sprangen andere in die Bresche, die eigentlich andere Aufgaben haben. Spieler wie Thomas Rieger. Der Mittelfeldrenner fasste sich in der 20. Minute ein Herz und setzte seinen 20-Meter-Schuss unhaltbar neben dem linken Pfosten: 1:1. Der ASV war zurück im Spiel und das bessere Team, doch die Hochkaräter fehlten vor der Halbzeit.

Nach Wiederbeginn dauerte es nur eine Minute bis zur größten Chance der Partie: Jonas Dworsky setzte sich auf rechts durch, Leo di Pasquale kam frei zum Abschluss, aber VfB-Torhüter Max Dörfler parierte. Eine Riesenchance. Beide Teams lieferten sich in der Folge ein enges Duell, in dem die Dachauer bei den Standards der Gäste allerdings aufpassen mussten.

„Dieses Mal haben wir aber das Spielglück auf unserer Seite gehabt“, sagte ASV-Coach Haupt nach dem zweiten Saisonsieg. Denn sein Team verteidigte diese Situationen und war dann selbst nach einem ruhenden Ball erfolgreich. Papadopoulos sorgte mit seinem Kopfballtreffer nach einer kurz ausgeführten Ecke für den Dachauer 2:1-Sieg. „Es war eigentlich ein Unentschieden-Spiel, aber trotzdem kein unverdienter Sieg. Heute waren die drei Punkte wichtig - egal wie“, sagte Haupt. Spielerisch muss sich sein Team aber steigern.