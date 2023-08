Startschuss für die Fußballer von Kreisliga bis C-Klasse: Das Derby schlechthin

Von: Thomas Leichsenring

Der FC Tandern geht ab dieser Saison im Bezirk Oberbayern auf Torejagd. © Lewin Weinberger

In den Bayern- und Landesligen wird schon eine ganze Weile gespielt, und jetzt geht es auch für die Fußballer von der Kreisliga bis zur C-Klasse wieder los.

Dachau – Die Kreisklasse München 1 steigt mit nichts weniger als dem Spiel der Spiele in die neue Saison ein. Am heutigen Freitag um 18.30 Uhr empfängt der FC Tandern den TSV Hilgertshausen zum ersten Gemeindederby seit Jahrzehnten.

Die Hauptortsteile der Gemeinde Hilgertshausen-Tandern sind voneinander nur durch ein paar Steinwürfe getrennt, doch was den Fußball betrifft, waren es viele Jahre lang – salopp formuliert – Welten. Denn Tandern gehörte zum Fußballbezirk Schwaben, spielte Jahr für Jahr gegen Kühbach, Stotzard und Schiltberg statt gegen Hilgertshausen, Altomünster oder Erdweg. Doch vor wenigen Monaten kam der Bayerische Fußballverband der Bitte aus Tandern nach, in den Bezirk Oberbayern wechseln zu dürfen. Und weil Hilgertshausen als A-Klassenmeister aufstieg, treffen beide Teams nun in der Kreisklasse aufeinander.

Aus der Kreisklasse München 1 in die Kreisliga München 1 aufgestiegen sind der SV Olympiadorf München als Meister und der TSV Bergkirchen, in die A-Klasse absteigen mussten Petershausen und Röhrmoos. Neu in der Liga sind die Kreisliga-Absteiger Moosach-Hartmannshofen und Inhausermoos sowie die neuformierte SG Altomünster/Pipinsried II, die den Platz des TSV Altomünster übernimmt.

Die Kreisliga München 1 hat mit dem SV Olympiadorf, Bergkirchen und Türkspor Garching drei spielstarke Aufsteiger erhalten. Aus der Bezirksliga kommt Absteiger SV Untermenzing. tol