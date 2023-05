Das Forstinninger Bollwerk hält: Karlsfeld diesmal torlos

Leer ausgegangen sind die Landesliga-Kicker des TSV Eintracht Karlsfeld (im Bild rechts Fitim Raqi) im Heimspiel gegen den Kirchheimer SC. Die Truppe von Jay Alkan unterlag dem Gästeteam mit 1:3. © HAB

Der erfolgsverwöhnte Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld musste sich diesmal mit einem torlosen Remis begnügen, der VfB Forstinning präsentierte sich erwartet defensivstark.

Karlsfeld – Der VfB Forstinning hat die Gabe, durch konsequente Defensivarbeit spielstarken Mannschaften die Lust nehmen. Der TSV Eintracht Karlsfeld ist das jüngste „Opfer“, denn der Aufstiegskandidat fand keine Lösungen gegen die kompakte VfB-Verteidigung und musste sich am Samstag mit einem 0:0 begnügen.

Bereits am heutigen Dienstag (19.45 Uhr) haben die Karlsfelder die Chance, es besser zu machen und mit einem Sieg im Nachholspiel beim Tabellennachbarn SB Chiemgau Traunstein auf Rang zwei der Landesliga Südost zu klettern.

Um im Spitzenspiel in Traunstein dreifach zu punkten, müssen sich die Karlsfelder allerdings steigern. Denn gegen Forstinning fand das Team von Trainer Jay Alkan nicht zu seinem dominanten Spiel. „Wir sind nicht richtig reingekommen“, sagte Alkan. Das lag zum einen an den defensiv stabilen Forstinningern, aber auch an der eigenen Leistung: „Die Köpfe wollten, die Beine aber nicht“, hatte Alkan beobachtet. Obwohl die Karlsfelder mehr vom Spiel hatten, erarbeiteten sie sich weniger Chancen als in den vergangenen Wochen. Der VfB verteidigte das torlose Remis ohne größere Probleme und hatte kurz vor der Halbzeit fünf gute Minuten, nutzte aber zwei Möglichkeiten nicht. So ging es ohne Treffer in die Kabine.

Wer nach dem Seitenwechsel eine Reaktion der Karlsfelder erwartete, wurde enttäuscht. Die Eintracht biss sich weiterhin an den gut sortierten Gästen die Zähne aus. Alkan versuchte nach einer Stunde, durch Wechsel Einfluss auf den Spielverlauf zu nehmen, doch auch dies gelang nicht. „Die Laufwege in die Tiefe haben gefehlt. Wir waren ungewöhnlich träge“, so der Eintracht-Coach. Sein Team hatte zwar die bessere Spielanlage und warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, für einen Treffer reichte es an diesem Nachmittag jedoch nicht. Alkan konnte es verschmerzen: „Immerhin haben wir kein Gegentor kassiert. Das Unentschieden geht heute in Ordnung und ist für mich auch okay. Es war klar, dass wir nicht jedes Spiel gewinnen werden.“

Am heutigen Dienstag steht die lange Auswärtsfahrt nach Traunstein auf dem Plan. Eigentlich hätte die Partie Mitte April stattfinden sollen, nach einem Wettereinbruch mit Schneefall waren die Plätze in Traunstein aber nicht bespielbar. Die Partie musste kurzfristig abgesagt werden. Nun starten die beiden Spitzenteams den zweiten Versuch. An der Situation hat sich nur unwesentlich etwas geändert. Karlsfeld und Traunstein sind punktgleich und liegen jeweils zwei Zähler hinter dem Tabellenzweiten Kirchheim. Damit ist klar: Wer gewinnt, geht vom Relegationsplatz in die letzten vier Spieltage dieser Saison.