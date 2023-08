Das Glück der Tüchtigen: Dachau 1865 gewinnt 2:1

Starkes Offensivduo: Antonios Masmanidis (links) und Marcel Kosuch – beide trafen. Tore nach zwei Bilderbuch-Kontern © hab

Der Bayernligist TSV Dachau 1865 hat bei Regionalliga-Absteiger TSV Rain verdient 2:1 gewonnen. Er musste allerdings in den Schlusssekunden zittern.

Dachau – Der TSV Dachau 1865 hat am Samstag in einem Sechs-Punkte-Spiel einen hochverdienten 2:1-Sieg beim TSV Rain/Lech eingefahren. Mit zehn Punkten haben sich die Dachauer damit erst mal im Mittelfeld der Bayernliga Süd platziert.

Obwohl der Dreier verdient war, hing er in den Schlusssekunden nochmal am seidenen Faden: Etienne Perfetto, der Ex-Nördlinger in den Reihen des TSV Rain, vergab das 2:2 aus kurzer Distanz kläglich. Ein weiterer Gegentreffer hätte das gute Gesamtbild der Mannschaft von 65-Trainer Orhan Akkurt ziemlich verhagelt und wäre auch nicht gerecht gewesen. Denn Dachau hatte das Geschehen auf dem Platz 91 Minuten lang bestimmt, hatte keine richtige Torchance der Gastgeber zugelassen.

Zudem bewies Akkurt Näschen bei der Aufstellung, denn die beiden Offensiven Marcel Kosuch und Antonios Masmanidis glänzten als Torschützen. Dabei zeigte vor allem Marcel Kosuch, dass er sich sauwohl auf der Zehnerposition fühlt und ein wichtiger Taktgeber für das Team sein kann.

Trainer Akkurt betonte nach dem Spiel, dass er im Moment nicht primär auf die Tabelle schaue, die positive Entwicklung seines Teams sei ihm wichtiger. Was Akkurt in Rain gesehen hat, dürfte ihm da sehr gefallen haben. Defensiv stand seine Elf sicher, und das Pressing mit hohem Anlaufen im 3-4-3-System funktionierte teilweise sehr gut.

Und Gastgeber TSV Rain ist keine Laufkundschaft. Allein vom FC Ingolstadt II standen sechs Spieler als Neuzugänge in der Startaufstellung des Regionalliga-Absteigers, und auch sonst ist der Kader eher im oberen Ligabereich anzusiedeln.

Die Dachauer starteten sehr gut ins Spiel und hatten bereits in der 18. Minute einen Pfostentreffer zu verzeichnen. Eren Emirgan hatte aus 16 Metern abgezogen. Nur eine Minute später bot sich für Sebastiano Nappo die nächste Großchance für die Gäste aus Dachau. Dem folgte nach einem Bilderbuch-Konter das 0:1. In der 22. Minute zeigte Antonios Masmanidis seine Abschlussstärke, nachdem er mustergültig von Sebastiano Nappo und Marcel Kosuch freigespielt worden war. Das 0:2 dann in der 59. Minute durch Marcel Kosuch entsprang ebenso einem sehenswerten Konter.

Bis zur 91. Minute sah es dann auch nach einem sicheren Sieg der Dachauer aus. Doch eine „Basketball-Einlage“ von Mohamed Bekaj machte die Sache nochmals spannend. Michael Senger verwertete den folgenden Handelfmeter zum 1:2. Wie gut, dass Etienne Perfetto in der 95. Minute seine hundertprozentige Torchance nicht nutzte.

„Ganz ehrlich, hier hätten wir uns nicht wundern dürfen, wenn es 2:2 ausgeht,“ gab Orhan Akkurt zu. „Aber das wäre nicht gerecht gewesen.“