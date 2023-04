Das Gruseljahr für den ASV Dachau geht weiter

Teilen

Hatte schon mehr Freude am Hobby: Thomas Rieger vom ASV Dachau. © hae

Landesligist ASV Dachau hat sein Heimspiel gegen Wasserburg am Samstag 1:3 verloren und ist auf Tabellenrang 16 abgerutscht. Das Gruseljahr für die abstiegsbedrohten Dachauer geht weiter.

Dachau – 2023 bleibt für die Fußballer des ASV Dachau ein Gruseljahr. Im sechsten Spiel seit dem Ende der Winterpause gab es am Samstag nicht den so sehr ersehnten Sieg des Jahres, sondern eine schmerzhafte Niederlage gegen einen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf: Der ASV verlor im eigenen Stadion gegen den TSV Wasserburg 1:3 (0:2).

Nach der vierten Niederlage in Folge ging’s für die Dachauer in der Tabelle der Landesliga Südost runter auf Rang 16. Der Abstand zu SE Freising auf dem ersten Abstiegsplatz beträgt nur mehr zwei Punkte.

Klar, angesichts der immer prekärer werdenden Lage ist die Laune im ASV-Lager nicht die beste. „Aber da steckt keiner den Kopf in den Sand“, betont ASV-Sprecher Sebastian Dietrich, „die Stimmung ist eher trotzig – die Mannschaft ist intakt.“

Die seit Wochen anhaltende Misere liegt auch in der extremen Personalnot begründet. Trainer Manuel Haupt hat jedenfalls wenig Probleme, die Aufstellungen zu finden, weil eben die Alternativen fehlen.

Haupts Platz an der Seitenlinie sei absolut gesichert, so Dietrich. Haupt hat schon zugesagt für die kommende Saison, er werde ASV-Trainer bleiben, auch in der Bezirksliga.

Wasserburg ging am Samstag schon in der 8. Spielminute in Führung – und zwar nach einem cleveren Freistoßtrick. Nachdem der Ball aus dem Halbfeld Richtung ASV-Sechzehner geschlagen war, liefen die Wasserburger zunächst zwei, drei Schritte Richtung Tor, bremsten dann aber ab. Die Dachauer blieben ebenfalls stehen – und Michael Barthuber, der einzige Wasserburger, der bei diesem Trick durchgelaufen war, hielt aus sechs Metern unbehelligt den Fuß hin. ASV-Torwart Korbinian Dietrich war chancenlos. Auch das 0:2 in der 45. Minute (und damit zum dümmsten Zeitpunkt) war Folge eines Standards. Ein Eckball wurde vom kurzen an den langen Pfosten verlängert, Barthuber machte per Kopf sein zweites Tor.

In der 57. Minute legte Wasserburg das dritte Tor nach – mit unfreiwilliger Zuarbeit von Dimitrios Papadopoulos. Der ASV-Innenverteidiger wollte das Spiel beruhigen, übersah bei einer Drehung jedoch den sich heranpirschenden Luca Wagner. Wagner schnappte sich den Ball und wurde von Papadopoulos auf der Sechzehnerinie mit einer Grätsche gestoppt. Schiedsrichter Maximilian Wirkner gab Elfmeter und hielt Papadopoulos die Rote Karte vor die Nase – eine harte Doppelbestrafung für den ASV, zumal Papadopoulos wegen der folgenden Sperre nun ebenfalls fehlen wird. Michael Barthuber verwandelte den Strafstoß.

Kurios: In Unterzahl waren die Dachauer in der letzten halben Stunde die bessere Mannschaft, wenngleich Wasserburg nun auch nicht mehr viel zur Spielgestaltung beitragen musste. Das 1:3 war beinahe die zwangsläufige Folge. Wasserburgs Torwart Alexander Boschner räumte den durchgebrochenen Jonas Dworsky ab, den fälligen Elfer verwandelte Maximilian Bergner.

Beim Tabellennachbarn Pullach geht es für den ASV Dachau am kommenden Samstag weiter. Drei Punkte bei einem weiteren Konkurrenten im Kampf um dem Ligaverbleib wären höchst willkommen. Und 2023 sähe schon nicht mehr ganz so schlimm aus.