Das Profi-Quintett

Von: Thomas Leichsenring

Kein Vorwurf an die Mannschaft: 1865-Trainer Orhan Akkurt. © hab

Der Fußball-Bayernligist TSV Dachau 1865 hat gegen die U23 der Münchner Löwen 1:2 verloren. Die Zweite der Sechziger hatte sich entscheidend verstärkt.

Dachau – Es gibt Niederlagen, die wurmen einen noch viele Tage später, und es gibt Niederlagen, in die man sich bereitwillig fügt. So wie beim 1:2 des TSV Dachau 1865 am vergangenen Samstag gegen den TSV 1860 München II. „Es war nicht mehr drin“, meinte 65-Trainer Orhan Akkurt nur.

„Die Belastung ist aufgrund der jetzt dritten englischen Woche in Serie samt Pokal ohnehin schon sehr hoch. Und dann schicken die Löwen fünf Mann aus dem Profikader runter in die Bayernliga.“ Seiner Mannschaft wollte Akkurt deshalb keinen Vorwurf machen.

Eher im Gegenteil. Denn die Dachauer machten gegen die mit Kräften aus dem Drittliga-Kader verstärkten Löwen ein gutes Spiel. Bis in die zweite Halbzeit stand die Null, und das war sicher nicht unverdient.

Doch Klasse setzt sich irgendwann durch. So wie in der 53. Minute. Kevin Sür, einer aus dem eingesetzten Profi-Quintett, zog von der rechten Seite nach innen, hielt aus gut 20 Metern drauf. Der Ball schlug neben dem langen Pfosten ein, unerreichbar für Dachaus Tormann Marco Jakob. „Das war eine Klasse-Aktion vom Torschützen“, gab Akkurt unumwunden zu.

Nach dem Führungstreffer gingen die Löwen deutlich gelöster ans Werk. „Für die war das der Dosenöffner“, sagte Akkurt.

Der zweite Treffer, auch hier traf ein Profi, entschied das Spiel dann vorzeitig. In der 75. Minute bekamen die Münchner eine Ecke zugesprochen. Die kriegten die Dachauer noch verteidigt. Aber die Löwen kamen nach dem Klärungsversuch abermals in Ballbesitz, kombinierten sich gegen nun zu passive Dachauer durch. Tim Kloss, der erst kürzlich sein Debüt in der Dritten Bundesliga feiern durfte, traf zum 2:0.

Akkurts Mannschaft machte weiter, so gut es ging. Mehr als der Anschlusstreffer durch Marcel Kosuch in der Nachspielzeit gelang jedoch nicht. „Ein unnötiges Gegentor“, ärgerte sich da Akkurts Trainerkollege Frank Schmöller. Wir hatten in den letzten Spielminuten aber auch zu viele einfache Ballverluste.“

Torschütze Sür, Torschütze Kloss, dazu aus dem Profi-Kader noch Mansour Ouro-Tagha, Milos Cocic und Torwart Julius Schmid – man hatte den Dachauern ein extrem dickes Brett zum Bohren vorgelegt. 65-Trainer Akkurt wollte aber nicht unerwähnt lassen, dass auch die anderen Sechziger, die Schmöller da auf den Platz schicken konnte, gehobenen Ansprüchen genügen, vor allem körperlich: „Das sind alles topfitte Leute.“

Über eine solche Fitness verfügen die Dachauer nicht, weil ein Bayernligist, der sein Team aus Berufstätigen und Studenten zusammenstellen muss, schlichtweg nicht annäherend unter so professionellen Bedingungen arbeiten kann, wie es bei der U 23 der Münchner Löwen möglich ist. Gerade jetzt, nach diesen anstrengenden Wochen, würde sich Akkurt über ein Päuschen für seine Jungs freuen: „Eine Erholungsphase wäre schön.“