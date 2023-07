Das Saisonziel beim SV Sulzemoos ist klar: Klassenerhalt

„Alle ziehen mit!“ Der neue Sulzemooser Trainer Bernhard Ahammer (vorn) war mit der Vorbereitung recht zufrieden. © hae

Aufsteiger SV Sulzemoos startet an diesem Donnerstag gegen Waldeck-Obermenzing in die Saison. Die Vorbereitung war in Ordnung, nur die Defensive macht noch Sorgen.

Sulzemoos – Mit einem Duell der Aufsteiger startet die Bezirksliga Nord in die Saison 2023/2024. Der SV Sulzemoos empfängt am heutigen Abend um 19 Uhr den SV Waldeck-Obermenzing, beide Teams spielten bereits in der vergangenen Saison in der Kreisliga München 1 gegeneinander, mit jeweils einem Sieg für Sulzemoos und einem für Waldeck-Obermenzing.

Das Ziel des SV Sulzemoos für diese Saison ist klar definiert: Klassenerhalt. Mit dem neuen Trainer Bernhard „Berni“ Ahammer soll dies gelingen, in der Vorbereitung ließen es die Sulzemooser richtig krachen – allerdings in beide Richtungen. Mit einem Torverhältnis von 14:13 in vier Spielen waren zumindest die Fans gut unterhalten. Dabei startete der SVS mit einem Erfolgserlebnis in die Vorbereitung. Beim Erdinger Meister Cup sicherte sich die Ahammer-Truppe den Vorrundensieg beim Turnier in Königsbrunn. In der anschließenden Endrunde in Gaimersheim war dann unter anderem der Drittligist SpVgg Unterhaching der Gegner. Der SVS schlug sich beachtlich, trotz einer 2:4- Niederlage erreichte man das Achtelfinale, wo im Elfmeterschießen gegen Neudrosselfeld eine 6:7- Niederlage der Traum vom Landessieg platzte.

Es folgte eine herbe 0:7- Niederlage gegen den Bayernligisten TSV 1865 Dachau, gefolgt von einem 6:3- Erfolg gegen den SV Olympiadorf. Dem 2:2 gegen die DJK Pasing ließen die Sulzemooser einen 6:1- Erfolg über den TSV Arnbach folgen.

Ahammer hat seiner Mannschaft nahegelegt, sich der Defensivarbeit vermehrt zu widmen. „Wir hatten kein Spiel, wo wir über die gesamte Spielzeit das gespielt haben, was wir können. Es waren immer wieder Phasen dabei, wo wir abgefallen sind, selbst beim 6:1 gegen Arnbach“, kritisiert Ahammer. „In der Defensivarbeit müssen wir nachlegen, keine Frage. Insgesamt bin ich mit der Vorbereitung aber sehr zufrieden. Alle ziehen mit, und mit meinem Trainerteam und dem Umfeld passt es wunderbar.“

Der SVS scheint für den Saisonstart gut gerüstet. Eine gute Form ist auch notwendig, denn das Auftaktprogramm hat es in sich: Nach dem heutigen Spiel geht es gegen den SV Manching und den ASV Dachau – die beiden Topfavoriten auf den Meistertitel.