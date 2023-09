Das war der Tag von Top-Talent Felix

Teilen

„Brutal schnell, unbekümmert und frech“: Felix Heckmeier. © fupa

Der Landesligist TSV Jetzendorf hat in Bobingen 1:0 gewonnen - dank des Tores eines Top-Talents.

Jetzendorf – Diesen Tag wird Felix Heckmeier nicht vergessen: Der 17-jährige Stürmer des TSV Jetzendorf erzielte im Auswärtsspiel beim TSV Bobingen seinen ersten Treffer im Herrenfußball und wurde damit zum Matchwinner. Denn das 1:0 war gleichzeitig der einzige Treffer beim Jetzendorfer Erfolg gegen das Schlusslicht.

Heckmeier erlebte den Spielbeginn auf der Bank. Der vor dieser Saison von der Pipinsrieder A-Jugend gekommene Offensivmann sah, wie sich seine Teamkollegen mühten. Für Trainer Stefan Kellner keine Überraschung: „Es war das erwartet schwere Spiel. Man hat gemerkt, warum Bobingen in dieser Saison noch kein Heimspiel verloren hat.“

In der ersten Hälfte beackerten sich die Teams im Mittelfeld. Torchancen waren Mangelware. Bobingen war etwas zwingender, die Jetzendorfer blieben vor der Pause ohne Abschluss. „Wir hatten zwar ein paar gute Umschaltmomente, die aber nicht gut ausgespielt“, sagte Kellner.

Nach dem Seitenwechsel sollten die Gäste ihre Chancen bekommen. Die erste nach nur 20 Sekunden. Nach einem langen Ball in Richtung Strafraum verschätzte sich Bobingens Keeper, David Raabe lupfte den Ball aber knapp am Pfosten vorbei. Knapp zehn Minuten später griff Trainer Kellner mit seinem ersten Wechsel aktiv ins Geschehen ein: Stefan Stöckl machte für Heckmeier Platz. Der Youngster war direkt auf Betriebstemperatur.

In der 62. Minute steckte Dominic Reisner den Ball auf Höhe der Mittellinie in den Lauf von Heckmeier. Der schnelle Stürmer legte sich die Kugel perfekt vor, ohne Tempo zu verlieren, und schloss frei vor dem Kasten überlegt ab. Es war nicht das spektakulärste Tor der Fußballgeschichte, zeigte aber die Qualität des jungen Stürmers. „Felix ist top ausgebildet“, so Kellner über den ehemaligen Nachwuchsstürmer des FC Ingolstadt. „Er ist brutal schnell, unbekümmert und frech. Was heraussticht, ist sein erster Kontakt.“ Beim 1:0 zeigte Heckmeier eine kleine Auswahl seiner Fähigkeiten.

Im Anschluss versäumten es die Jetzendorfer, den zweiten Treffer nachzulegen. Maximilian Kreitmair und Wojciech Fassl vergaben die besten Möglichkeiten. So blieb Bobingen im Spiel, warf gegen Ende noch einmal alles nach vorne. Doch zwingend wurden die Bobinger nicht mehr. Dies lag auch an den Jetzendorfern. „Wir haben ihnen nichts angeboten. Dann reicht auch mal ein Tor für drei Punkte“, freute sich Kellner nach dem Schlusspfiff.

Dass seine Mannschaft nicht die Sterne vom Himmel gespielt hatte, störte ihn nicht: „Unter der Woche auswärts um 18 Uhr, wenn viele Spieler vorher gearbeitet haben, kann man kein Feuerwerk erwarten. Wichtig war heute einzig das Ergebnis.“

Das sprach für die Jetzendorfer, die damit die perfekte Antwort auf die 2:5-Derbypleite in Pfaffenhofen gegeben haben.