Das war unterirdisch - Pipinsried verliert 1:4

Dicke Luft vor dem Tor von FCP-Schlussmann Daniel Witetschek (links). So sah das am Samstag häufig aus. © Bruno Haelke

Fußball-Regionalligist FC Pipinsried ist bei Türkgücü München 1:4 untergegangen. Die Mannschaft taumelt dem Abstieg entgegen.

Pipinsried – Nach einer unterirdischen Leistung hat der Fußball-Regionalligist FC Pipinsried am Samstag bei Türkgücü München verdient mit 1:4 verloren. Der FCP hatte nie eine Siegchance, die Spieler machten phasenweise den Eindruck, dass die den Kampf gegen den Abstieg aufgegeben haben. Entsprechend stinksauer war das Trainerduo Herbert Paul und Enver Maltas.

Es hatte schon fast etwas von einem sportlichen Offenbarungseid, was einige Pipinsrieder im Match in Heimstetten (dort trägt Türkgücü einige Spiele aus) boten. Laufbereitschaft? Fehlanzeige. Kampfeswille? Fehlanzeige. Spielertrainer Herbert Paul und sein Co Enver Maltas hatten nach der Partie die Nase gestrichen voll. „Man kann zumindest die Grundtugenden im Fußball erwarten. Selbst das hat man heute nicht gesehen. So was geht gar nicht“, so Paul direkt nach dem Spiel. „Es besteht Redebedarf, und zwar deutlicher Redebedarf“, fügte Co-Trainer Enver Maltas hinzu.

Wenn die FCP-Kicker nur 50 Prozent des Engagements ihrer beiden Trainer und von Teammanager Ati Lushi bringen würden, dann würde Hoffnung im Kampf gegen den Abstieg bestehen. Würde.... Sicher wiegen die Ausfälle schwer, die der FC Pipinsried momentan zu verkraften hat.. Gegen Türkgücü fehlten die gesperrten Faton Dzemailji und Benedikt Lobenhofer sowie die verletzten Daniel Jelisic und Simon Rauscheder. Hinzu kamen die Ausfälle von Marvin Jike, der eine Malaria-Impfung Anfang letzter Woche nicht gut vertragen hat, und Sebastian Keßler, der an muskulären Problemen leidet.

Die Akteure von Türkgücü schienen geradezu Mitleid mit ihrem Gegner zu haben und beließen es bei vier Toren. „Wir hatten schon etwas mehr Gegenwehr erwartet“, sagte der sportliche Leiter Roman Plesche nach der Partie. Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar äußerte sich ähnlich: „Es war ein verdienter Sieg für uns. Wenn man ehrlich ist, hat Pipinsried am Ende gar nichts mehr gemacht. Da müssen wir normalerweise weiterspielen, um unser Torverhältnis zu verbessern.“

Die Verantwortlichen beim FC Pipinsried hatten zu Beginn der Woche durch die Verlängerung der Verträge von Daniel Witetschek und Fabian Willibald auf eine Initialzündung gehofft – es wurde ein Rohrkrepierer. Die Gegentore waren bezeichnend für die momentane Lage des FC Pipinsried. Da war zunächst der unnötige Foulelfmeter (Alex Langen foulte Marco Holz fast an der seitlichen Strafraumkante), den Kevin Hingerl sicher verwandelte (21.). Das 2:0 (50.) fiel durch einen als Flanke gedachten Ball von Mert Sahin. Der Ball passierte im Strafraum alle, ob Freund oder Feind, und zappelte plötzlich im Netz des guten Gästekeepers Daniel Witetschek. Beim 3:0 nur vier Minuten später traf Yannick Woudstra den Ball nicht richtig – trotzdem fand das Spielgerät den Weg ins Netz.

Müßig zu beurteilen, was gewesen wäre, wenn die Situation vor dem dritten Gegentor vom Linienrichter richtig beurteilt worden wäre. Der Assistent entschied bei einem Pipinsrieder Angriff auf Abseits, obwohl ein Akteur von Türkgücü rund drei Meter näher zum Tor stand als der Pipinsrieder Spieler. Müßig eben.

Dann setzte zumindest FC-Kapitän Marin Pudic ein Zeichen und netzte überlegt zum 1:3 (82.) ein. Den Deckel auf die Partie machte dann jedoch Mario Crnicki, der aus 14 Metern flach einschoss (85.).

Am kommenden Samstag besteht für den FCP die Chance zur Wiedergutmachung, um 16 Uhr geht es in der heimischen Hazrolli-Arena gegen die DJK Vilzing. Schon drei Tage später (Dienstag/17.30 Uhr) erwarten die Ilmtaler die U23 des 1. FC Nürnberg. Sollten beide Spiele verloren gehen, kann man das Regionalliga-Kapitel im Dachauer Hinterland wohl schließen.