„Uns fehlt die Leichtigkeit“: TSV Jetzendorf verliert auch beide Tests am Wochenende

TSV-Jetzendorf-Trainer Alex Schäffler findet klare Worte nach der deutlichen Niederlage. Aber einen lustigen Spruch hat er dennoch auf Lager. © HAB

Der TSV Jetzendorf testet weiter in hoher Frequenz. Gleich zwei Testspiele standen am Wochenende an - beide gingen verloren.

SV Manching - TSV Jetzendorf 3:0 (1:0)

Jetzendorf /Manching - Mit einem Kader nahe der Top-Aufstellung ist der TSV Jetzendorf zum Test beim SV Manching angereist, konnte seine Qualität jedoch nicht in Tore ummünzen. Nach einer schwachen zweiten Halbzeit verlor der TSV sogar mit 0:3 - so wie im ersten Test gegen den Eintracht Karlsfeld. „Die einzige Konstanz bei uns ist aktuell das Ergebnis“, witzelte TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler. Er trug die Niederlage mit Fassung: „Es ist gar nicht schlecht, eine Watschn in der Vorbereitung zu bekommen. Wir wissen, dass wir uns schleunigst steigern müssen.“

Die Jetzendorfer gingen mit den Rückkehrern Ben Geuenich und Dominic Reisner ins Spiel. Max Kreitmair und Spielertrainer Schäffler standen ebenfalls in der Startelf. In der ersten Halbzeit war der TSV das Team mit der besseren Spielanlage. „Wir hatten eine gute Struktur und sind einige Male bis zur Grundlinie durchgekommen, die Flanken waren aber noch nicht landesligareif“, so Schäffler. Das Tor fehlte - und fiel kurz vor der Halbzeitpause auf der Gegenseite: Rainer Meisinger bestrafte einen Fehlpass in letzter Linie mit dem 0:1 (39.).

Für die zweite Halbzeit fand Schäffler Worte - allerdings keine positiven: „Das war unterirdisch. Wir hatten keine Ordnung mehr und keinen Zugriff.“ Die vier Wechsel zur Halbzeitpause spielten eine Rolle, doch bis auf zwei Kreitmair-Alleingänge brachten die Jetzendorfer nichts mehr zustande. Anders die Manchinger. Meisinger nutzte die laut Schäffler „nächste Slapstick-Einlage“ der TSV-Defensive aus (55.). Als Thomas Schreiner sieben Minuten später auf 0:3 erhöhte, war die Partie entschieden.

TSV Jetzendorf: Jeremy Manhard, Martin Öttl, Florian Radlmeier, Leon Grauvogl, Maximilian Kreitmair, Benedict Geuenich, Alexander Schäffler, Dominic Reisner, Wlad Beiz, Wojciech Swierkosz, David Raabe - Ulrich Unterburger, Ferdinand Els, Josef Keimel, Luis Sarisakal, Valentin Hecht, Moritz Lessel.

Tore: 1:0 (39.) - Rainer Meisinger, 2:0 (55.) - Rainer Meisinger, 3:0 (62.) - Thomas Schreiner.

TV Aiglsbach - TSV Jetzendorf 2:1 (2:1)

In der vergangenen Saison ist der TSV Jetzendorf von Erfolg zu Erfolg geeilt. In der laufenden Vorbereitung hatte der Landesliga-Aufsteiger bislang wenig Grund zu feiern. Die 1:2-Niederlage beim TV Aiglsbach reihte sich in den bisherigen Eindruck der laufenden Testspielserie ein. „Das Spiel war für unsere aktuelle Situation symptomatisch“, sagte TSV-Spielertrainer Alexander Schäffler.

Dabei erwischten die Grün-Weißen in Aiglsbach den besseren Start. Josef Keimel erzielte in der 16. Minute die 1:0-Führung für die Gäste. Es war der erste Jetzendorfer Treffer im dritten Spiel der laufenden Vorbereitung. Danach bestätigte sich aber der Eindruck aus den beiden zurückliegenden Partien gegen Karlsfeld und in Manching (jeweils 0:3). „Uns fehlt momentan die Leichtigkeit im Spiel mit dem Ball. Und gegen den Ball machen wir einfach zu viele Fehler“, so Schäffler.

Aiglsbach hat die Qualität und Cleverness, um dies auszunutzen. Stefan Liebler (30.) und Andreas Schweiger (37.) drehten noch vor der Halbzeitpause die Partie. Da die Jetzendorfer aus ihrer gut halbstündigen Überzahl nach der Gelb-Roten Karte für Markus Schmidt (57.) kein Kapital schlagen konnten, blieb es beim 1:2. „Nach zwei Wochen Vorbereitung haben wir schon noch eine Menge Arbeit vor uns, aber ich bin optimistisch“, sagte Schäffler nach der Partie.

TSV Jetzendorf: Ulrich Unterburger, Martin Öttl, Florian Radlmeier, Leon Grauvogl, Josef Keimel, Benedict Geuenich, Alexander Schäffler, Luis Sarisakal, Dominic Reisner, Wlad Beiz, Wojciech Swierkosz - Sebastian Pohlmann, Ferdinand Els, Maximilian Kreitmair, Valentin Hecht, Moritz Lessel, Lorenz Kirmair.

Tore: 0:1 (16.) - Josef Keimel, 1:1 (30.) - Stefan Liebler, 2:1 (37.) - Andreas Schweiger.