Das Ziel für Dachau 1865 heißt nach wie vor: 40 Punkte

Sie haben jetzt das Sagen: Abteilungsleiter Marcel Richter (Mitte) mit dem neuen Cheftrainer Orhan Akkurt (links) und Co-Trainer Angelo Hauk. Für den Aufwand endlich belohnen © ro

Der Fußball-Bayernligist TSV Dachau 1865 hofft beim Spiel in Gundelfingen auf mehr Offensivkraft - und einen Dreier. Und dass der Trainerwechsel sich positiv auswirkt.

Dachau – Bei ihrem Gastspiel beim FC Gundelfingen haben die Bayernliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 am heutigen Samstag um 15 Uhr die nächste Chance auf einen Sieg – und nicht zuletzt auf Tore. Denn zuletzt haperte es unübersehbar in der Offensive.

Das von Abteilungsleiter Marcel Richter ausgegebene Ziel heißt nach wie vor: 40 Punkte holen und damit die Liga ohne Relegation halten. Nur noch neun Spiele stehen auf dem Tableau, demnach gibt es noch 27 Punkte zu holen. Der TSV Dachau steht im Moment bei 26 Punkten, 14 müssten die Dachauer noch einfahren.

Das Hinspiel gegen Gundelfingen war ein knüppelhartes Unterfangen und mündete in eine vollkommen unnötige 2:3-Heimniederlage. Damals erspielte sich Dachau noch viele Torchancen, was heute nicht mehr der Fall ist.

Wie hat das neue Dachauer Trainerduo Orhan Akkurt als Chef und Angelo Hauk als Co die Trainingswoche gestaltet? Welche Schlüsse und Erkenntnisse haben die beiden gezogen. Gibt es Veränderungen im Team und wenn ja welche? Und vor allem: Wie wird das Angriffsspiel neu justiert, in welcher Grundordnung wird gespielt? Diese und viele andere Fragen werden heute in Gundelfingen beantwortet – versehen mit der Hoffnung, dass endlich der Knoten platzt und ein Sieg eingefahren wird.

Wie Cheftrainer Akkurt betont, zieht die Mannschaft im Training „top mit“, sie lege eine sehr gute Intensität an den Tag legt. Der unbedingte Wille, das Saisonziel zu erreichen, sei erkennbar. Akkurt erwartet mit Gundelfingen einen Gegner, der über dem Teamspirit kommt und alles Kämpferische in die Waagschale werfen wird. Weil die Defensive sehr stabil ist, will Akkurt in seinem Team den Fokus auf die Offensive richten, um sich endlich einmal zu belohnen für den Aufwand, den jeder Spieler betreibt.

Fehlen werden Daniel Zanker (krank) und Mario Gratzl (Fußverletzung). Fraglich ist der Einsatz von Martin Schön, der aus beruflichen Gründen diese Woche nicht trainieren konnte.

„Gegen den Tabellendritten aus Memmingen hatten wir nichts zu verlieren und waren im Grunde über 90 Minuten ebenbürtig“, sagt Dachaus Sportlicher Leiter Maximilian Mayer zum Spiel von vergangener Woche (0:1). „Unglücklicherweise haben wir jedoch einen Fehler zu viel im Aufbau gemacht, der postwendend bestraft worden ist. Gegen Gundelfingen werden wir erneut alles in die Waagschale werfen. Wir wollen unbedingt auswärts punkten, um weiter im Geschäft zu bleiben.“