FC Pipinsried: „Demut ist ein guter Ratgeber“

Neuer Trainer beim Bayernligisten FC Pipinsried: Martin Weng. © hae

Martin Weng, 38, ist der neue Trainer beim FC Pipinsried. Zuvor war er in Rain, Gundelfingen, bei der U17 des FC Augsburg, in Anhausen und bei der TSG Augsburg als Trainer.

Pipinsried – Zusammen mit seinen Co-Trainern Jochi Müller und Ludwig „Wiggerl“ Räuber hat der in Dasing lebende Coach die Leitung beim Dorfclub aus dem Dachauer Hinterland übernommen. Weng muss dabei eine neue Mannschaft führen, in der einige Akteure aus langen Verletzungszeiten ins Team zurückgekommen sind. Im Interview erzählt Weng, wie die ersten Tage in Pipinsried waren, welchen Fußball er sehen will und wie das Saisonziel aussieht.

Als neuer Trainer beim Dorfclub. Wie ist der Eindruck nach den ersten Wochen?

In den Gesprächen habe ich von Vereinsseite großes Vertrauen gespürt. Das hat sich in den ersten Wochen absolut bestätigt. Wir im Trainerteam sind super aufgenommen worden. Und die Arbeit mit den Jungs auf dem Platz macht großen Spaß. Ich bin mir sicher, wir haben die Charaktere, um eine eingeschworene Gemeinschaft zu werden.

Wie ist die Vorbereitung gelaufen?

Der Start mit dem abgesagten Testspiel gegen Wacker Burghausen und dem 2:2 in Jetzendorf lief etwas holprig. Wir hatten im Sommer einen sehr großen Umbruch. Dazu kommt, dass wir einige Spieler haben, die in der letzten Saison lange verletzt waren oder kaum eine Rolle in ihren Teams gespielt haben. Daher war es zu erwarten, dass nicht sofort alles ineinandergreift. Die letzten Wochen zeigt die Tendenz jedoch deutlich nach oben. Die Bereitschaft der Jungs ist spürbar.

In welchen Bereichen gibt es noch Nachholbedarf?

Wir haben in allen Bereichen Verbesserungsbedarf. Fitnesstechnisch werden wir die nächsten Wochen zulegen. Es wird wichtig sein, aus einer stabilen Ordnung die Balance zu finden, mutig zu bleiben, und Vertrauen in unsere fußballerischen Qualitäten zu haben. Und das Ganze immer mit viel Leidenschaft und Emotionalität zu untermauern.

Auf welche Art von Fußball dürfen sich die Fans freuen?

Wir wollen als Einheit auftreten und eine hohe Energie und Aggressivität aufs Feld bringen. Das wird unsere Basis sein. Unabhängig vom Ergebnis sollen die Leute im Stadion sehen: Die Jungs hauen alles raus. Dann geht es darum, klare Abläufe zu entwickeln. Diese Dinge werden Zeit brauchen. Über allem steht in der Offensive die Zielstrebigkeit in den Aktionen.

Wie lautet das Ziel für diese Saison?

Wir haben uns bis uns Winterpause mehrere kleine Ziele gesetzt, die wir schrittweise erreichen wollen. Wir haben einen hohen Anspruch an uns selbst und sind absolut überzeugt von der Qualität der Mannschaft. Dennoch wird nach dem großen Umbruch Demut in den kommenden Wochen ein guter Ratgeber für uns sein. Jetzt liegt es an uns, den Worten Taten folgen zu lassen.

Das Interview führte DN-Mitarbeiter Bruno Haelke.