Deprimierte Sportfreunde: ASV Dachau schlägt Schwaig 3:0

Da zieht er ab: In dieser Szene traf Sebastian Mack (Nummer 14) nicht, das 1:0 aber besorgte er wenig später. © hab

Die Anfangsphase gehörte dem Gast aus Schwaig, doch dann schlug der Fußball-Landesligist ASV Dachau zu: Der 3:0-Sieg ist für Coach Manuel Haupt „enorm wichtig“.

Dachau – Mit einem 3:0-Heimsieg gegen den FC Sportfreunde Schwaig hat sich Fußball-Landesligist ASV Dachau im Tabellenkeller Luft verschafft.

Für die Gäste war es eine deprimierende erste Hälfte. Die Sportfreunde spielten Fußball, der ASV lief hinterher – führte aber nach einem Treffer von Sebastian Mack in der 38. Minute. Der Cocktail aus Gegentreffer und Entscheidungen, mit denen die Gäste nicht zufrieden waren, brachte Markus Straßer kurz vor der Pause eine Zeitstrafe und seinem Trainer Ben Held, der nicht spielte, aber ebenfalls meckerte, sogar die Rote Karte ein. Danach waren die Dachauer das bessere Team.

Als „enorm wichtiges Spiel“ hatte ASV-Trainer Manuel Haupt das Duell mit den Sportfreunden bezeichnet. Die Dachauer hatten im Saisonverlauf zwei Punkte mehr geholt, bei einer Niederlage wären sie aber hinter Schwaig zurückgefallen und nah an die Abstiegszone herangerutscht. Doch es lief anfangs nicht. „Wir waren zu passiv, haben es zu kompliziert gemacht und wurden dann hinten reingedrückt“, sagte Haupt. Die Dachauer hatten in der achten Minute Glück, dass FCS-Stürmer Raffael Ascher den Ball nicht im Tor unterbrachte. „Im Hinspiel hat er von der der Mittellinie den entscheidenden Treffer gemacht, dieses Mal hat er aus fünf Metern nicht getroffen“, so Haupt.

Als die Schwaiger nach einer strittigen Situation einen Elfmeter forderten, aber nicht bekamen, wurden sie unzufriedener. ASV-Offensivmann Sebastian Mack nahm keine Rücksicht und vermieste den Gästen mit seinem Treffer zum 1:0 die Laune so richtig (38.).

Haupt passte vor der zweiten Hälfte die Taktik an und wechselte spielentscheidend: Torschütze Mack machte für Max Bergner Platz. Der Joker hatte in den vergangenen Wochen sein großes Potenzial nicht immer abgerufen, doch gegen Schwaig glänzte er nach seiner Einwechslung. „Max hat ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagte Trainer Haupt, der sich normalerweise mit Einzelkritik zurückhält. Nach einer Stunde kam auch Andreas Roth ins Spiel. Der Techniker konnte in den vergangenen beiden Wochen nicht trainieren, gegen Schwaig wurde er ebenfalls zum Faktor. „Beide haben uns viel Qualität gebracht. Wir haben danach in Ballbesitz schlauer gespielt“, so Haupt.

Die Dachauer kontrollierten die Partie und sorgten mit einem Doppelschlag in der Schlussviertelstunde für die Entscheidung. Zunächst traf Bergner nach Pass von David Dworsky (76.), ehe Jonas Dworsky in der 80. Minute nach Bergners starker Vorarbeit das 3:0 folgen ließ. Der ASV brachte die Führung souverän über die Zeit und jubelte über den Sieg zum Abschluss eines erfolgreichen Fußballjahres.

Haupt: „Nach unserer Negativserie mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause zu gehen, ist super.“ Nachdem die Sommerpause wegen der Aufstiegsrelegation kurz ausgefallen war, dürfen die Dachauer Kicker den Winter voll auskosten.