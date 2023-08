Der ASV Dachau spielt noch nicht wie ein Topteam

Bezirksliga Nord

Von Moritz Stalter schließen

Der Fußball-Bezirksligist ASV Dachau will oben mitspielen, sogar wieder in die Landesliga aufsteigen. Doch bislang läuft es noch nicht rund bei den Dachauern.

Dachau – Der Meisterschaftsfavorit der Bezirksliga Nord spielt in den ersten Wochen der Saison noch nicht wie der Topkandidat auf den Aufstieg. Das hat vor allem einen Grund: die vergangene Relegation mit ihren Folgen. Wenn der ASV Dachau am heutigen Samstag (13 Uhr) den VfB Eichstätt II empfängt, endet die gesetzte Schonfrist.

„Eine normale Vorbereitung ist sechs Wochen lang. Hätten wir die gehabt, würde an diesem Wochenende die Saison starten“, sagt ASV-Trainer Manuel Haupt. Nach den beiden kräftezehrenden Relegationsrunden und der kürzeren Sommerpause starteten die Dachauer später in die Vorbereitung. Seitdem sind sechs Wochen vergangenen. „Jetzt gilt es. Ich hoffe, dass wir uns von Spiel zu Spiel steigern“, sagt Haupt.

Noch ist Sand im Getriebe. Die Ergebnisse sind erklärbar und auch die vielen Gegentore. Zehn Mal mussten die ASV-Keeper bereits hinter sich greifen – zu oft für ein Topteam. Zum Vergleich: Schwabing, ein Team aus dem erweiterten Favoritenkreis, hat noch eine weiße Weste. In diese Richtung soll es bei den Dachauern gehen, ohne dabei an offensiver Wucht einzubüßen. Elf Treffer sind Ligabestwert. Mit Sebastian Mack, David Dworsky und Zvonimir Kulic stehen gleich drei ASV-Akteure auf Platz eins der Torschützenliste.

Noch stimmt die Balance im Spiel nicht. „Das überrascht mich nicht. Wir wussten ja aus dem vergangenen Jahr, dass die Relegation den Saisonstart kostet“, so Haupt, der die vergangenen Auftritte aber auch kritisch sieht: „In Sulzemoos haben wir kein gutes Spiel gemacht. Das können wir besser.“ Bei der 2:4-Niederlage stellten sich seine Spieler nicht clever an, der Spielverlauf mit frühen Toren war wie gemalt für den Gegner. Gegen Eichstätt will der ASV die Wende einleiten.

Der Gegner ist das Gegenteil des ASV. Während bei Spielen mit Dachauer Beteiligung im Schnitt sieben Tore fielen, war bei der Zweiten des Regionalligisten Minimalismus angesagt. Die VfB-Zweite steht nach zwei Einsätzen bei einer Torbilanz von 2:0. Beide Treffer gab es beim 2:0-Erfolg zum Auftakt gegen Kammerberg. Es folgte das torlose Remis in Obermenzing. Vieles deutet daher auf ein torärmeres Duell am heutigen Samstag hin.