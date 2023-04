Der ASV Dachau steckt im Abstiegskampf

Landesliga Südost

Der Fußball-Landesligist ASV Dachau wartet nach dem 0:2 in Eggenfelden weiter auf den ersten Sieg im Jahr 2023. Er steckt mitten drin im Abstiegskampf.

Dachau – 2023 ist bislang nicht das Jahr für die Landesliga-Fußballer des ASV Dachau. Nach der Winterpause gab es zunächst drei Unentschieden und jetzt, nach dem 0:2 in Eggenfelden am vergangenen Samstag, schon drei Niederlagen in Folge. Mit 28 Punkten liegen die Dachauer auf Rang 14, dem ersten Relegationsrang. Weil es aber in der unteren Tabellenhälfte der Südost-Liga derart eng hergeht, spielt der ASV nicht nur „gegen“ die ungeliebte Relegation, wie auch Abteilungsleiter Michael Dietrich klarstellt: „Es geht gegen den direkten Abstieg, das wird noch eine heiße Kiste heuer.“

0:4 gegen Geretsried, 0:1 gegen Landshut und jetzt 0:2 in Eggenfelden – der ASV Dachau hat das Toreschießen verlernt, so scheint es zumindest, wenn man die letzten drei Spiele betrachtet. Das Kuriose daran: Die Torchancen sind da!

Das war am Samstag in Eggenfelden nicht anders. In der 25. Minute drosch Maximilian Bergner den Ball bei einem Freistoß aus gut 25 Metern Richtung Torwart-Eck. Eggenfeldens Schlussmann Klaus Maelc pariert, der Ball kommt zu Christoph Krüger, dessen Nachschuss pariert Malec ebenso, der dritte Nachschuss wird zur Ecke geklärt.

In der zweiten Halbzeit boten sich den Dachauer zwei weitere absolute Topchancen. Aber weder Jonas Dworsky noch Maximilian Bergner machten das Tor.

Zu diesem Zeitpunkt lag der ASV schon zurück. Eggenfelden hatte in der 47. Spielminute einen üblen Ballverlust der Dachauer eiskalt ausgenutzt. Nach einem Querpass traf Goran Sujic von der Strafraumecke aus ins lange Eck, ein zugegebenermaßen schönes Tor.

Doch in der Folge blieb der ASV das bessere Team, belohnte sich nur nicht für den Aufwand. Eggenfelden beschränkte sich weitgehend aufs Kontern – und war damit erfolgreich. Raphael Schmidhuber stellte auf 2:0 (69.). Ein Kollege des Torschützen hatte den Ball bei einem Fallrückzieher-Versuch nicht richtig getroffen. Den durch den Sechzehner trudelnden Ball drückte Schmidhuber über die Linie. Dietrich: „Da haben wir uns selten dämlich angestellt.“

Sauer aufs Team wollte der Abteilungsleiter jedoch keinesfalls sein. „Die Jungs haben gekämpft und alles versucht, ich bin stolz auf die Mannschaft.“

Eine Mannschaft, die zusehends dezimiert wird: Am Samstag mussten auch noch Abwehrspieler Tim Bürchner und David Dworsky verletzt ausgewechselt werden. Die Ausfallliste wird lang und länger beim ASV Dachau.

Und dies vor vermutlich entscheidenden Wochen. Der ASV empfängt am kommenden Wochenende den Tabellen-16. Wasserburg, dann folgen die Auswärtsspiele in Pullach (Platz zwölf) und Grünwald (Platz 13). Dann sollen endlich wieder Tore her – und Punkte im Abstiegskampf.