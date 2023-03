ASV Dachau will den ersten Dreier im Jahr 2023

Ein Sextett wird dem ASV Dachau im Spiel gegen Geretsried fehlen, auch Sebastian Mack kann nicht spielen. Trainer Haupt muss auf sechs Spieler verzichten © hab

Sechs Spieler fehlen, und der Gegner ist in guter Form: Dennoch rechnet sich beim ASV Dachau im Heimspiel gegen Geretsried etwas aus.

Dachau – An das Hinspiel beim TuS Geretsried denken die Landesliga-Kicker des ASV Dachau ungern zurück. „Es war eine unserer schwächsten Saisonleistungen“, sagt Trainer Manuel Haupt. Am heutigen Samstag (15 Uhr) wollen die Dachauer erfolgreicher sein als bei der 0:1-Auswärtsniederlage vor sieben Monaten. Der Gegner überraschte wenig später mit einer Personalie.

Rückblick: Zu Saisonbeginn hatte es beim TuS Geretsried rumort, Trainer Martin Grelics schmiss hin. Beim 1:0-Erfolg gegen den ASV saß Interimstrainer Hans Schneider auf der Bank. Wenig später verkündeten die Geretsrieder den Grelics-Nachfolger: Daniel Dittmann, der bisherige Co-Trainer, stieg zum Chefcoach auf. Mit gerade einmal 22 Jahren.

Dittmann ist mittlerweile 23 und hat seine Landesliga-Tauglichkeit bereits bewiesen. Die Mannschaft steigerte sich unter ihrem jungen Coach und führt mit elf Punkten aus fünf Spielen die Rückrundentabelle der Landesliga Südost an. Nach der Winterpause gab es ein 3:1 gegen Karlsfeld und am vergangenen Wochenende das 1:1 in Unterföhring. Geretsried ist im Aufschwung.

Der ASV Dachau wartet noch auf seinen ersten Landesliga-Sieg im Jahr 2023. Nach dem 1:1 in Kirchheim und dem 3:3 gegen Ampfing soll es an diesem Wochenende klappen mit den drei Punkten. Die personelle Situation verlangt Trainer Haupt allerdings einiges ab. Immer wieder muss er seine Elf umbauen. So werden am Wochenende neben den vier verletzten Schlüsselspielern Andreas und Christian Roth, Sebastian Mack und Tobias Erl auch Fabian Liedl und Toni Jara ausfallen.

„Wir werden trotzdem eine gute Elf auf den Platz bringen“, sagt Haupt. Er weiß: Auch wenn wichtige Spieler fehlen, kann seine Mannschaft Topteams wie Kirchheim und Ampfing Punkte abtrotzen. Das wollen die Dachauer am heutigen Samstag unterstreichen gegen Geretsrieder, die zumindest in der Rückrunde wie ein Topteam auftreten.

Mit einem Erfolg könnten sich die Dachauer ein Polster zu den Relegationsplätzen verschaffen. Bei einer Niederlage würde Geretsried nach Punkten gleichziehen. Noch nicht sicher ist, ob die Partie auf Kunstrasen oder im Sepp-Helfer-Stadion ausgetragen wird. Haupt: „Die Tendenz geht klar in Richtung Stadion, aber es wird kurzfristig entschieden.“