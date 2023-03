ASV Dachau will den ersten Sieg 2023

Bei einem Zusammenprall zog sich Torhüter Artem Bykanov eine Verletzung zu – Zwangspause. © hab

In der Landesliga Südost empfängt der ASV Dachau die SpVgg Landshut. Ein Sieg wäre für die Dachauer ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung.

Dachau – Der ASV Dachau wartet auf den ersten Sieg nach der Winterpause. Am heutigen Samstag (13 Uhr) startet der Landesliga-Aufsteiger auf dem Kunstrasenplatz den nächsten Anlauf. Den Gegner SpVgg Landshut verknüpfen die Dachauer mit positiven Erinnerungen. Der 3:0-Hinspielerfolg war der Startschuss für die beste Phase des ASV in dieser Saison.

Die Dachauer holten nach dem Landshut-Spiel Ende August 17 Punkte aus acht Spielen, kassierten nur eine Niederlage. Davon ist der ASV aktuell weit entfernt – auch wegen der vielen Ausfälle. Wer kann schon Fußballer wie Andreas Roth – für Trainer Manuel Haupt der beste Spieler der Südost-Liga – einfach ersetzen? Wenn dann weitere Stützen wie Christian Roth, Sebastian Mack und Tobias Erl ausfallen, wird es dünn.

„Auch gegen Landshut haben wir viele Ausfälle“, sagt Haupt. Torhüter Artem Bykanov wird nach seinem Zusammenprall im Spiel gegen Geretsried (0:4) circa drei Wochen ausfallen. Hinzu kommen zwei, drei angeschlagene Spieler. „Mal sehen, vielleicht zaubern wir eine Überraschung aus dem Hut“, sagt Haupt.

Der Dachauer Trainer lässt die Ausfälle allerdings nicht als Ausrede für Ergebnisse wie zuletzt gegen Geretsried gelten. „Wir haben dieses Spiel einfach komplett vergeigt“, so Haupt: „Aber so etwas passiert im Fußball.“ Die Analyse der Gegentore war jedenfalls einfach. „Wir sind mit dem ersten gegnerischen Torschuss in Rückstand geraten, haben dann einen entscheidenden Fehler gemacht, der dritte Gegentreffer war ein Sonntagsschuss und der vierte dann schon egal“, so Haupt. Zudem habe das nötige Glück gefehlt.

Auch Landshut war in den vergangenen Spielen nicht immer glücklich. Der Start aus der Winterpause hätte mit drei Niederlagen nicht schwächer sein können. In jeder dieser Partien haben die Landshuter mindestens drei Gegentore kassiert, beim 2:3 in Karlsfeld ging die Elf von Christian Endler trotz 2:0-Führung leer aus. Auch am vergangenen Wochenende beim 1:3 gegen Unterföhring reichte eine Führung nicht für Punkte aus. In 20 schwächeren Minuten wurde ein eigentlich kontrolliertes Spiel aus der Hand gegeben.

Landshut steht zwar noch auf dem achten Platz, der Vorsprung auf die Relegationsplätze beträgt allerdings nur noch vier Punkte. Drei Punkte hinter den Landshutern lauert der ASV Dachau. Haupt: „Gewinnen wir, stehen wir vor Landshut. Das ist unser Ziel!“