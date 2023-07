Der FC Pipinsried gewinnt ein Punktspiel!

Auch dieser Nördlinger Angriff wird wegverteidigt, wie es neuerdings so schön in der Fußballersprache heißt. FCP-Kapitän Simon Rauscheder klärt per Kopf.

Bayernliga Süd

Regionalliga-Absteiger FC Pipinsried ist mit einem ungefährdeten 4:1-Heimsieg gegen Nördlingen in die Bayernliga-Saison gestartet. Endlich wieder ein Punktspielsieg also, der letzte ist sehr, sehr lange her.

Pipinsried – Im Pipinsrieder Fußballstadion war gestern mitunter etwas vernehmbar, was man dort seit vielen, vielen Monaten nicht gehört und gesehen hat: Szenenapplaus. Allerdings bot die Pipinsrieder Regionalliga-Mannschaft in der vergangenen Rückrunde auch nicht viel, was zu beklatschen gewesen wäre. Man denke nur an die desaströsen Heimniederlagen gegen Unterhaching (1:8) und Wacker Burghausen (0:6).

Da zeigte der runderneuerte FCP zum Auftakt der Bayernliga-Saison gestern sehr viel mehr Erfreuliches – er gewann locker 4:1 (2:0). Zur Pause führten die Gastgeber schon verdientermaßen 2:0. Nördlingens Tormann Daniel Martin hatte zwar sowohl beim Schuss von Daniel Gerstmayer (8. Minute) als auch beim Schuss von Johannes Müller (39. nach Zuspiel von Neuzugang Fabian Benko) die Finger dran, konnte die Tore aber nicht verhindern. Mit dem 3:0 durch Benko in der 56. Minute war die Sache vorzeitig erledigt. Nördlingen hatte nicht die Mittel, den FCP noch ernsthaft in Gefahr zu bringen.

In der 72. Minute schickte Pipinsrieds Trainer Martin Weng den erst am vergangenen Donnerstag verpflichteten Philipp Federl aufs Feld. Der Angreifer brauchte nicht lange, ehe er seiner Bestimmung nachging: Sekunden nach der Einwechslung traf Federl per Flugkopfball zum 4:0.

Je mehr sich die Partie dem Ende zuneigte, umso deutlicher wurde, dass die Kräfte nachließen. Nördlingen hatte in der Schlussphase mehr vom Spiel, kam durch Alexander Schröter zum Ehrentor (78.).

Sekunden vor dem Abpfiff hatten die Nördlinger noch eine Topchance auf einen zweiten Treffer. Dem eingewechselten Fabian Willibald unterlief ein Handspiel, doch Nördlingens Spielführer Jens Schüler scheiterte beim folgenden Elfmeter an FCP-Schlussmann Maximilian Retzer.

Der Regionalliga-Absteiger Pipinsried ist also mit einem unterm Strich souveränen Heimerfolg in die neue Saison gestartet. Für die Stammkräfte der vergangenen Regionalliga-Runde wie Simon Rauscheder und Daniel Jelisic ein schon fast vergessenes Gefühl. Denn letztmals gewann der FC Pipinsried im vergangenen Oktober (!) ein Punktspiel.

Der FC Pipinsried ist dank des deutlichen Siegs der erste Tabellenführer der neuen Bayernliga-Saison, auch schön. Schon am Mittwoch kann er nachlegen, es geht zum Aufsteiger Kirchheimer SC.