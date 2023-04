FC Pipinsried steigt in die Bayernliga ab – Komplettumbruch steht bevor

1:3, die Entscheidung: FCP-Spielertrainer Herbert Paul (rechts) versteht die Welt nicht mehr, Belmin Idrizovic (links) und Halit Yilmaz sind nicht weniger bedient. © Bruno Haelke

Mit dem 1:3 gegen Buchbach steht vorzeitig fest: Der FC Pipinsried kann den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern auch rechnerisch nicht mehr schaffen. Runter geht‘s in die Bayernliga.

Pipinsried – Der FC Pipinsried steigt von der Regionalliga in die Bayernliga ab. Das steht bereits fünf Spieltage vor Saisonschluss fest. Durch die 1:3-Heimniederlage gegen den TSV Buchbach am Freitagabend und den gleichzeitigen Sieg des FC Augsburg II bei der SpVgg Hankofen-Hailing sowie das Remis der DJK Vilzing gegen den TSV Rain verabschiedet sich der FCP nach zwei Jahren wieder aus Bayerns höchster Spielklasse.

Nach dem verlorenen Match gegen Buchbach gingen im Sportheim des FC Pipinsried um 20.30 Uhr urplötzlich die Lichter aus, die Gäste saßen abrupt im Dunklen – wie passend nach der Niederlage, die den Abstieg besiegelte. Doch das ist nicht alles. Kürzlich verabschiedete sich der sportliche Leiter und Kaderplaner Tarik Sarisakal, dann gab der Vorsitzende Roland Küspert seinen Abschied bekannt (wir berichteten). Und zu guter Letzt teilte Spielertrainer Herbert Paul mit, dass er in der kommenden Saison nicht mehr als Trainer zur Verfügung stehen werde. Immerhin: Die Lichter gingen wieder an – die Posten sind seit gestern neu besetzt.

Dass all dies nicht spurlos an der jungen Pipinsrieder Mannschaft vorbei gehen würde, lag auf der Hand. Gegen Buchbach bekam die größtenteils regionalliga-unerfahrene Mannschaft in der ersten halben Stunde eine Lektion zum Thema Abstiegskampf. Von Beginn an ging der Gast beherzt in jeden Zweikampf, kein Laufweg war zu weit. Unübersehbar waren die Kompromisslosigkeit in der Defensive, die Devise „null Risiko vor dem eigenen Strafraum“ und die Gier nach dem zweiten Ball. Zudem hat Buchbach mit Aleks Petrovic die Ikone der Regionalliga Bayern schlechthin in seinen Reihen.

Benny Rauch ist neuer FCP-Chef Der FC Pipinsried hat sich bei seiner Wahlversammlung am gestrigen Sonntag personell neu aufgestellt. Neuer Vereinschef und damit Nachfolger von Roland Küspert ist Benny Rauch. Den Posten des Sportlichen Leiters hat jetzt Co-Trainer Enver Maltas inne. Und auch der neue Trainer steht schon fest: Zur neuen Saison übernimmt Martin Weng, der zuletzt beim TSV Rain im Amt war (ausführlicher Bericht über die Versammlung folgt). tol

Beispiel gefällig? Der Buchbacher Mittelfeldmotor textete Schiedsrichter Stefan Treiber beinahe über die gesamte Spielzeit voll – wie man in Fußballerkreisen so üblich sagt. Die Folgen? Keine. FCP-Spielertrainer Herbert Paul zeigte sich mit einer Entscheidung des Referees nicht einverstanden. Die Folge: Paul musste sich vom Schiedsrichter eine deutliche und laute Ansage im feinsten Kasernenton anhören und bekam obendrein noch den gelben Karton unter die Nase gehalten.

„Die ersten 30 Minuten waren zum Vergessen“, sagte der Pipinsrieder Co-Trainer Enver Maltas in der Pressekonferenz. Einmal mehr musste er seiner Mannschaft auf der einen Seite Respekt zollen, dass sie nie aufgab, ihr andererseits aber wieder den Vorwurf machen, dass sie phasenweise (in den ersten 30 Minuten) überhaupt nicht auf dem Platz war. Genau diese Aussetzer werden, wie am vergangenen Freitag einmal mehr zu sehen war, in der Regionalliga sofort bestraft. Wenn dann noch große Chancen wie etwa kurz nach der Halbzeit von Faton Dzemailji vergeben werden, dann gibt es keinen Blumentopf zu gewinnen.

Das 0:1 erzielte Daniel Muteba in der 12. Minute mit einem abgefälschten Schuss aus 18 Metern. Nur acht Minuten später verwandelte Tobias Steer einen Handelfmeter sicher. Vier Minuten vor der Pause war der Pipinsrieder Halit Yilmaz mit einem Foulelfmeter erfolgreich. Für die Entscheidung sorgte Sammy Ammari in der 77. Minute, der die FCP-Abwehr alt aussehen ließ und den Ball ins Netz lupfte. Damit war die Messe in der Hazrolli-Arena gelesen.