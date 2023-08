Der forsche Neuling: Sulzemoos schlägt den ASV Dachau

Ein bisserl Spaß muss sein: Die Sulzemooser bejubeln das 2:0, der von Yasin Kökner (Zweiter von links) getretene Freistoß fand allerdings mit ein wenig Glück den Weg ins Tor. fotos: hab (2) © Habschied

Der Neuling siegt und siegt munter weiter: Jetzt hat der SV Sulzemoos im Lokalderby auch den favorisierten ASV Dachau geschlagen: 4:2.

Sulzemoos – Der Aufsteiger SV Sulzemoos bleibt die Überraschungsmannschaft der Bezirksliga Nord: Nur vier Tage nach dem 2:1-Coup beim Aufstiegskandidaten Manching hat der SVS auch das Derby gegen den ASV Dachau mit 4:2 gewonnen. Damit holten die Sulzemooser die Optimalpunktzahl aus drei Spielen – und sind Tabellenführer!

„Mit neun Punkten gestartet – damit habe ich wirklich nicht gerecht“, so SVS-Coach Berni Ahammer freudestrahlend nach dem Sieg gegen die favorisierten Dachauer. „Und dann noch gegen Gegner, die auf jeden Fall um die Meisterschaft spielen werden.“

Ahammer musste in der Innenverteidigung umbauen, Louis Scherer und Maxi Kopf kamen für Matze Kovac und Yasir Ammar Sami ins Team. „Beide haben ihre Sache richtig gut gemacht“, freute sich Ahammer.

Vor 150 Zuschauern boten die Sulzemooser der treffsichersten Mannschaft der Liga von Beginn an Paroli. Da spielte ihnen die frühe Führung (7.) durch SVS-Goalgetter Sebastian Heiß in die Hände. Zudem passte es dem SVS natürlich bestens in die Planung, dass ein Freistoß von Yasin Kökner in der 37. Minute an Freund und Feind vorbei zum 2:0 im Tor einschlug. „Zur Halbzeit ist unser Plan voll aufgegangen. Wir haben die Räume eng gemacht und kaum was zugelassen“, bilanzierte Ahammer.

Mit dem 3:0 durch Peter Heilig in der 53. Minute schien die Messe gelesen zu sein, zumal der Dachauer Christoph Krüger in der 59. Minute den roten Karton sah. „Das geht gar nicht“, befand ASV-Coach Manuel Haupt, der die Rote Karte als viel zu hart ansah. SSV-Trainer Bernie Ahammer wollte da nicht widersprechen.

Doch der Platzverweis hatte nicht die erwartete Wirkung, denn die Dachauer kamen nun deutlich besser in die Partie. „Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Du führst 3:0, hast einen Mann mehr auf dem Feld, und dann droht das Spiel zu kippen“, fragte sich nicht nur Trainer Ahammer auf dem Sulzemooser Fußballplatz. Der ASV kam durch zwei Tore von David Dworsky (61./72.) nochmals ran und gestaltete die Partie offen. Sulzemoos war plötzlich völlig von der Rolle, der ASV drückte in Unterzahl auf den Ausgleich. Doch Sergen Retzep sorgte mit seinem Treffer in der 87. Minute zum 4:2 für die Entscheidung.

„Das war nichts, ich bin total enttäuscht, wir haben uns der schwachen Leistung des Schiedsrichters angeschlossen“ sagte Haupt. Nach Ansicht des Dachauer Trainers hatte der Unparteiische mit zweierlei Maß gemessen. „Unsere Jungs werden serienweise aus den Schuhen rausgehauen. Ich möchte aber betonen, dass es nicht am Schiedsrichter lag, dass wir heute verloren haben. Das war einfach zu wenig, was wir gezeigt haben.“

Berni Ahammer war natürlich bestens gelaunt: „Jeder hat für jeden gekämpft, jeder liefert ab. Der Zusammenhalt und der Teamgeist passen.“