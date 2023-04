Der nächste Tiefschlag für den ASV Dachau

ASV-Trainer Manuel Haupt ist nicht zu beneiden. Sein extrem ersatzgeschwächtes Team reiht Niederlage an Niederlage. © hab

Der Fußball-Landesligist ASV Dachau hat auch beim Tabellenzweiten Traunstein verloren, 0:1 diesmal. Trainer Manuel Haupt ist dennoch „saustolz“.

Dachau – Nach rund einer Stunde verzog zunächst Thomas Rieger von der Strafraumgrenze, wenig später setzte Yazid Ouro-Akpo den Ball aus 20 Metern über die Latte. Es waren keine Großchancen, aber Schüsse, die selbstbewusste Landesligaspieler gefährlich aufs Tor bringen oder – noch besser – darin unterbringen. Der ASV Dachau hat allerdings kein Selbstvertrauen – und am Freitagabend beim Tabellenzweiten SB Chiemgau Traunstein mit 0:1 verloren.

„Wir bekommen jede Woche einen neuen Tiefschlag. Aber die Jungs, die da sind, stehen immer wieder auf. Was sie Woche für Woche abreißen, macht mich saustolz“, sagte Trainer Manuel Haupt nach dem Schlusspfiff. Der 38-Jährige gab einen Einblick, mit welchen Problemen er und seine personell gebeutelte Mannschaft seit der Winterpause kämpfen müssen. „Am Morgen haben mir beide Torhüter für die Partie abgesagt. Korbi hat dann den ganzen Tag geschlafen, hat sich so gut es ging erholt und stand am Abend im Kasten.“ An Korbinian Dietrich hat es jedenfalls nicht gelegen, dass die Dachauer ihre siebte Niederlage in Folge kassierten.

Der Keeper war chancenlos, als SBC-Spielertrainer Danijel Majdancevic nach einem schönen Spielzug frei vor ihm auftauchte und den Ball gefühlvoll ins Netz lupfte (34.). Die Traunsteiner hatten sich die Führung verdient. Sie bestimmten das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit, während sich der ASV in der Offensive nicht durchsetzen konnte. „Wir hatten Schwierigkeiten mit ihrer Dreierkette“, merkte Haupt. Er reagierte in der Pause mit einer Umstellung.

Nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste besser in die Partie. „Es war zwei kein Chancenfestival, aber wir hatten mehr Ballbesitz und waren gefährlicher als in der ersten Halbzeit“, so Haupt. Ihre beste Phase hatten die Dachauer nach rund einer Stunde, doch im Abschluss fehlen dem ASV aktuell Qualität, Selbstverständnis und Glück. Von Traunstein kam zwar auch nicht mehr viel, doch das Topteam brachte den Vorsprung über die Zeit und steht nach dem Spieltag auf dem Aufstiegsrelegationsplatz.

Der ASV ist Tabellenvorletzter, findet sich auf einem direkten Abstiegsplatz wieder. Die Relegationszone ist einen Punkt entfernt und beginnt mit dem SE Freising, dem Gegner am kommenden Samstag (13 Uhr). „Es wird ein extrem wichtiges Spiel“, sagt Haupt über das vorgezogene Abstiegsfinale.