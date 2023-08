Dachau 1865 empfängt den Spitzenreiter

Teilen

Seit Wochen zum Zuschauen verdammt: Mathias Leiber (links) steht dem TSV Dachau weiterhin nicht zur Verfügung. © ro

Eine knackige Aufgabe: Der TSV Dachau 1865 empfängt an diesem Freitag den Spitzenreiter der Fußball-Bayernliga Süd, den SV Erlbach. 65.Trainer Akkurt ist dennoch guter Dinge.

Dachau – Der Tabellenführer kommt: Heute ist der SV Erlbach, Tabellenerster der Fußball-Bayernliga Süd, zu Gast beim TSV Dachau 1865. Spielbeginn im Stadion an der Jahnstraße ist um 17.45 Uhr.

Wie schwer die Aufgabe für die Elf von 65-Trainer Orhan Akkurt wird, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. So gab es in den letzten Jahren bei sieben Begegnungen nur einen Sieg für Dachau und drei Niederlagen sowie drei Unentschieden. Besonders bitter war die Niederlage in der vergangenen Saison. Das letzte Spiel vor der Winterpause ging damals zuhause 0:2 verloren.

Doch in der laufenden Saison sieht es besser aus für den TSV 1865. Die Dachauer stehen mit zehn Punkten aus acht Spielen auf einem guten 10. Tabellenplatz. Das Torverhältnis von 16:15 spricht allerdings nicht gerade für eine stabile Defensive. Doch mit dem sicheren und hochverdienten 2:1-Sieg beim Regionalligaabsteiger TSV Rain am vergangenen Wochenende dürfte sich die sehr junge Mannschaft von Orhan Akkurt – Durchschnittsalter 22,89 Jahre – genug Selbstvertrauen geholt haben, um auch gegen den Tabellenführer zu bestehen.

An der Jahnstraße gibt es einen neuen Co-Trainer. Gökhan San, der bisher die U19 coachte, hat den Posten übernommen. Sein Vorgänger Angelo Hauck, der zum Saisonende wie vereinbart ausgestiegen war, spielt wieder für den TSV München 54 in der Kreisliga. „Das war mit dem Verein so vereinbart, und ich wollte mich auf diesem Weg nochmal bei Angelo bedanken für seinen engagierten Job“, sagte Akkurt.

Fehlen werden heute Abend Orkun Tugbay und Kapitän Florian Mayer, die im Urlaub sind. Verletzt sind weiterhin Sebastian Brey, Mathias Leiber und Dragan Radojevic. Akkurt erwartet „ein super Fußballspiel! Wir haben in Rain gut gespielt und auch eine gute Trainingswoche absolviert, wenn wir ans Limit gehen, können wir einen Dreier einfahren.“