SV Nord Lerchenau bekommt von Kammerberg die Kiste voll – „Am Ende sind es aber nur drei Punkte“

SpVgg Kammerberg schlägt den Lieblingsgegner 5:0

Von Moritz Stalter schließen

Es ist unglaublich und nicht zu erklären. Die SpVgg Kammerberg brachte seit dem Start der Vorbereitung wenig auf die Kette. Dann kam der SV Nord Lerchenau nach Fahrenzhausen.

Kammerberg – Die Münchner gehören zu den besseren Teams in der Bezirksliga Nord, doch gegen Kammerberg holen sie sich regelmäßig Packungen ab. Auch dieses Mal. Kammerberg gewann 5:0 und fuhr damit nicht nur den sechsten Sieg in Folge gegen den SV Nord ein, sondern erzielte dabei auch zum sechsten Mal mindestens vier Tore.

„Nichts hat darauf hingedeutet“, gab Matthias Koston zu. Der Spielertrainer der Kammerberger war mit den jüngsten Darbietungen seiner Mannschaft überhaupt nicht einverstanden: „Ich war schon etwas bockig die letzten Tage. Am Donnerstag habe ich überhaupt nicht ins Training eingegriffen, sondern sie alles regeln lassen. Danach hatten wir eine lange Sitzung.“

SpVgg Kammerberg spielt in der zweiten Halbzeit die beste Hälfte seit längerer Zeit

Ungewöhnlich zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison, doch offenbar hat es geholfen. Die Kammerberger waren wie ausgewechselt. Das 1:0 durch Florian Machl in der 14. Minute fiel glücklich, weil abgefälscht, war allerdings hochverdient. Im Anschluss wackelten die Kammerberger kurz, doch ehe Zweifel aufkommen konnten, fingen sie sich. Die Belohnung für eine gute erste Hälfte war das 2:0 durch Machl kurz vor dem Pausenpfiff – erneut nach einem abgefälschten Schuss.

Nach dem Seitenwechsel ließ die SpVgg nichts mehr anbrennen. Im Gegenteil, sie spielte die beste Hälfte seit längerer Zeit. „Das war wirklich top“, lobte Koston sein Team. Die Gäste hatten keinen nennenswerten Abschluss, Kammerberg dafür eine Vielzahl an guten Möglichkeiten.

„Die drei, vier Jungs auf der Bank waren sicherlich nicht froh darüber, haben aber eine tolle Reaktion gezeigt“

Drei davon wurden genutzt. Zunächst feierte Neuzugang Ivan Rakonic seine Torpremiere (52.). Jonas Grundmann, der dieses Mal von der Bank kam, schraubte das Ergebnis mit seinem Doppelpack in die Höhe (78., 89.).

„Heute haben es wirklich alle super gemacht. Die drei, vier Jungs auf der Bank waren sicherlich nicht froh darüber, haben aber eine tolle Reaktion gezeigt. So muss es sein“, freute sich Koston, der allerdings mahnte: „5:0 ist ein tolles Ergebnis, am Ende sind es aber drei Punkte, nicht mehr und nicht weniger.“ Wenn die SpVgg am morgigen Dienstag in Freising (19.30 Uhr) aufläuft, geht es wieder bei null los. (Moritz Stalter)

SpVgg Kammerberg – SV Nord Lerchenau 5:0 (2:0): SpVgg Kammerberg: Stefan Fängewisch, Luca Demmel, Alexander Nefzger, Stefan Aust, Thomas Nefzger, Robert Villand - Thomas Eichenseer (85. Darvin Knetemann), Maximilian Schaar (82. Domenik Kaiser), Fitim Raqi (70. Damjan Knetemann) - Rakonic (55. Patrick Sturm), Florian Machl (77. Jonas Grundmann).

Schiedsrichter: Luca Schultze (FC Stern München).

Zuschauer: 100

Tore: 1:0 (14.) – Florian Machl; 2:0 (45.) – Florian Machl; 3:0 (52.) – Ivan Rakonic; 4:0 (78.) – Jonas Grundmann; 5:0 89.) – Jonas Grundmann