Der SV Sulzemoos hat die Klatsche verarbeitet

Teilen

Einer der wenigen Ausfälle: Sebastian Ranftl (links) wird das Spiel gegen Attaching verpassen. © hae

Das 0:5 in Schwabing war bitter, ist aber abgehakt: Gegen Attaching will Bezirksliga-Neuling SV Sulzemoos wieder zu alter Stärke zurückfinden.

Sulzemoos – Die 0:5-Pleite abhaken und die Heimserie ausbauen. So lautet das Motto beim SV Sulzemoos, der am Sonntag um 14.30 Uhr den BC Attaching im heimischen Stadion empfängt.

Die herbe 0:5-Niederlage vom vergangenen Wochenende in Schwabing ist auf Seiten des SVS aufgearbeitet, jetzt gilt die volle Konzentration dem kommenden Heimspiel gegen Attaching. „Schwabings Coach Steven Zepeta hat da wirklich eine tolle Mannschaft beisammen, gar keine Frage“, sagt der Sulzemooser Trainer Bernhard Ahammer. „Aber wir haben einfach zu viele Fehler gemacht, dann passiert das eben. Wenn Übergaben nicht klappen, dann entstehen sofort Löcher, und die haben die Schwabinger sehr gut ausgenutzt. Zudem haben wir in der Phase des Spiels, wo wir am Drücker waren, nicht zugeschlagen.“ Doch die Sache sei nun intern aufgearbeitet.

Ahammer kann seit Anfang der Woche personell aus dem Vollen schöpfen, nur Alex Rupp und Sebastian Ranftl fehlen. „22 Leute im Training – da kann man prima arbeiten. Alle ziehen mit, es macht richtig Spaß“, freut sich der Sulzemooser Coach über den Trainingseifer seiner Mannschaft. „Wir wollen unsere Heimserie auf jeden Fall ausbauen, bisher sind wir ja zuhause noch ungeschlagen.“ Es gelte wieder, über den Kampf ins Spiel zu kommen. „Das ist unsere Spielweise, damit sind wir stark“, so Ahammer. Wenn es gelänge, die Anzahl der Fehler zu minimieren, werde es für jede Mannschaft in der Bezirksliga schwer, Punkte aus Sulzemoos mitzunehmen. Auch nach der klaren Niederlage gegen Schwabing solle sich die Mannschaft nicht kleiner machen, als sie ist. Ahammer erinnert hier an die Siege gegen Manching und Dachau.

Der BC Attaching hat mit Didier Nguelefack einen sehr guten Stürmer in seinen Reihen. „Auf den müssen wir aufpassen, der ist mal richtig gut“, weiß Ahammer. Die Attachinger sind derzeit auf Rang acht in der Tabelle platziert, zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen zeugen von einem durchwachsenen, aber auch nicht schlechten Start der Mannschaft von Trainer Enes Mehmedovic in die Saison.