Tabellenführer Bruckmühl bekommt in Karlsfeld drei Stück

Von: Thomas Leichsenring

Eintracht-Trainer Ugur „Jay“ Alkan kann vollauf zufrieden sein, sein Team schlug auch den Tabellenführer. © RO

Fußball-Landesligist Eintracht Karlsfeld hat das Spitzenspiel gegen Bruckmühl glatt mit 3:0 Toren gewonnen. Als Tabellenzweiter ist ein Blick Richtung Bayernliga erlaubt.

Karlsfeld – Der SV Bruckmühl steuert auf Bayernliga-Kurs, mit 52 Punkten führt die Mannschaft aus der Nähe von Rosenheim die Tabelle der Landesliga Südost recht souverän an. Gut möglich jedoch, dass die Bruckmühler auch in der kommenden Bayernliga-Saison Gesellschaft vom TSV Eintracht Karlsfeld bekommen. Denn dass die Karlsfelder wohl das Zeug dazu haben, auch eine Klasse höher zu punkten, haben sie am Dienstagabend beweisen: Klar mit 3:0 bezwangen sie Spitzenreiter Bruckmühl im Nachholspiel.

Damit schwang sich die Eintracht zum ersten Verfolger des Tabellenführers auf. Mit 44 Punkten liegt Karlsfeld auf Rang zwei, dem Relegationsplatz. Da muss die Frage erlaubt sein, inwieweit der Aufstieg innerhalb der Abteilung Thema geworden ist. „Wir wehren uns nicht dagegen“, sagt Abteilungsleiter Michael Lang, „aber wir müssen nicht in die Bayernliga.“

Keine Spur von einer „Heuer-müssen-wir-es-packen-Mentalität“ also. Das hat Gründe. Für den TSV Eintracht ist es wohl ausgeschlossen, im Falle des Aufstiegs namhafte und demnach auch teure Neuzugänge zu verpflichten. Das wird nicht passieren, wie Lang versichert: „Wenn, dann spielen wir Bayernliga mit der Mannschaft, die wir haben, die hat sich den Aufstieg dann ja auch verdient.“

Karlsfeld war in den vergangenen Jahren immer schon mal nah und mal näher dran an einem Bayernliga-Abenteuer. Geschafft wurde der Sprung in die nächst höhere Liga noch nie.

Gegen den Spitzenreiter boten die Karlsfelder am Dienstagabend wohl die bislang beste Saisonleistung. In einem intensiven und temporeichen Spiel setzten sie sich klar durch. Nach einer Ecke von Fitim Raci besorgte Leon Ritter in der 26. Minute per Kopf die Führung. Ritter legte in der 61. Spielminute nach, als er eine schöne Kombination über links aus sechs Metern abschloss. Das 3:0 erzielte der eingewechselte Christoph Traub neun Minuten vor Ende der regulären Spielzeit nach einem feinen Steckpass von Fitim Raci.

Bruckmühl blieb über 90 Minuten offensiv erstaunlich blass – und hätte sogar noch höher verlieren können. Michael Dietl und der eingewechselte Peter Wuthe ließen noch gute Chancen aus.

Im Stadionhefterl hatten die Karlsfelder die „Woche der Wahrheit“ ausgerufen. Tatsächlich ist die Terminplanung knackig. Nach dem Spiel gegen Spitzenreiter Bruckmühl geht’s am Freitag zum Tabellendritten Traunstein, am Dienstag folgt die Partie beim Tabellenvierten Kirchheim.