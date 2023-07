Topfavorit Landsberg setzt sich bei Dachau 1865 durch

Bayernliga Süd

Von Thomas Leichsenring schließen

Der Topfavorit auf den Titel in der Bayernliga Süd ist mit einem Sieg in die Saison gestartet: Mit 4:2 gewann der TSV Landsberg beim TSV Dachau 1865. Besonders stark: ein verteidigender Torjäger.

Dachau – Der TSV Landsberg hat ein klares Saisonziel: Aufstieg in die Regionalliga. Dafür wurde vor der Saison 2034/24 nochmals Geld lockergemacht, eine sehr gute Mannschaft wurde weiter verstärkt. Wie gut Landsberg ist, wurde am Samstag im Stadion an der Jahnstraße in Dachau deutlich: Die Mannschaft des bundesligaerfahrenen Spielertrainers Sascha Mölders gewann beim TSV Dachau 1865 4:2 (2:2).

„Um eine Mannschaft wie Landsberg zu schlagen, müssen wir uns noch weiterentwickeln“, sagte 65-Trainer Orhan Akkurt nach der Partie. Trotz der Niederlage war Akkurt mehr als zufrieden mit dem Vortrag seiner Mannschaft. Dachau lag nach einer knappen Viertelstunde schon 0:2 zurück – beiden Toren waren sehenswerte Landsberger Kombinationen vorausgegangen –, dann aber schüttelten sich die Dachauer kurz und gaben ihrerseits Gas. Akkurt: „Da sind wir sehr, sehr gut ins Spiel gekommen.“

Mit ein bisschen mehr Glück hätte der TSV 1865 3:2, vielleicht sogar 4:2 in Führung gehen können. Die beiden Dachauer Torschützen Eren Emirgan und Marcel Kosuch hatten weitere Top-Chancen, ebenso Sebastiano Nappo.

Eine ärgerliche Elfmetersituation zog den Dachauern dann in der 61. Minute den Stecker: Mario Gratzl traf den gefährlichen Landsberger Stürmer Nico Karger nach einem langen Ball. Stefan Krautschneider verwandelte den folgenden Strafstoß zum 3:2. Die Dachauer versuchten alles, um den Ausgleich zu schaffen, fingen sich aber in der 82. Minute nach einem Konto das 2:4. Wieder hatte Krautschneider getroffen. In der 90. Minute sah der dreifache Landsberger Torschütze nach einem Foul an Mohamed Bekaj die Rote Karte.

Und Mölders? Für den FC Augsburg hat der heute 38-Jährige in 103 Bundesligapartien insgesamt 18 Tore erzielt, in der Saison 2022/23 traf Mölders in der Bayernliga für Landsberg 25 Mal. Das alles als Stürmer. Am Samstag in Dachau spielte Mölders Innenverteidiger – wohl umständehalber aufgrund von Ausfällen. Orhan Akkurt war beeindruckt: „Das hat der Mölders wahnsinnig gut gemacht, man hat gesehen, dass er Bundesliga gespielt hat.“