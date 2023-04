Der TSV Eintracht Karlsfeld nimmt die Bayernliga ins Visier

Landesliga Südost

Von Moritz Stalter schließen

Der Fußball-Landesligist Eintracht Karlsfeld hat sich mit einem 3:0-Erfolg in Pullach auf Rang zwei vorgeschoben. Er hat den Aufstieg in die Bayernliga im Blick.

Karlsfeld – Eine sehr gute Teamleistung hat dem TSV Eintracht Karlsfeld die nächsten drei Punkte in der Landesliga Südost beschert. Durch den 3:0-Erfolg beim SV Pullach können Trainer Jay Alkan und seine Spieler den Blick endgültig nach oben richten. „Wir haben uns nach hinten abgesetzt. Jetzt ist das Ziel, oben dranzubleiben“, sagt Alkan. Seine Mannschaft ist nun erster Verfolger von Spitzenreiter Bruckmühl, weil sie ihre negativen Ausreißer minimiert hat. Ausrutscher gibt es nur, wenn der Untergrund so schmierig ist wie am Samstag auf dem Kunstrasenplatz in Pullach.

„Die Pullacher selbst haben gesagt, dass das eine Fehlkonstruktion ist. Das Spiel wurde zur Rutschpartie“, berichtete Alkan, der direkt an das Spiel in Geretsried denken musste. Dort hatten die Karlsfelder nach einer enttäuschenden Leistung mit 1:3 verloren. Geretsried ist seitdem das Synonym für schlechte Leistung. „Ein kleiner, rutschiger Platz – das waren Bedingungen wie in Geretsried“, so Alkan.

Doch seine Mannschaft spielte nicht wie in Geretsried. Die Karlsfelder waren bissiger als der SV Pullach und schalteten dessen starke Einzelspieler aus. Angetrieben von einem starken Dominik Schäffer, legten die Gäste nach einer Viertelstunde durch Michael Dietl vor. Der Mittelstürmer verlängerte eine Flanke von Fitim Raqi ins Tor. Wenig später sah Pullachs Mathias Horndasch nach einem Schubser gegen Schäffer die Rote Karte (17.). Früh standen die Zeichen für Karlsfeld auf Sieg.

Die Eintracht nahm sich aber nicht zurück, sondern spielte konsequent weiter. Über das Zentrum ging es immer wieder schnell in die Tiefe. Nach diesem Muster fiel das 2:0 durch Schäffer, der frei vor SVP-Keeper Marijan Krasnic auftauchte und im Abschluss cool blieb (32.). Raqi legte noch vor der Pause den dritten Treffer nach (39.). Der Eintracht-Kapitän umkurvte nach Kubilay Celiks Vorarbeit den Keeper der Heimelf und erhöhte auf 3:0.

„Uns war klar, dass es für Pullach noch schwieriger werden würde, wenn wir in der Viertelstunde nach der Pause kein Gegentor kassieren“, so Alkan. Der SVP versuchte auch noch einmal alles, gegen die Eintracht-Defensive war allerdings kein Durchkommen. Die besseren Chancen erspielten sich die Gäste, die im Abschluss aber nicht mehr konsequent waren.

So blieb es beim hochverdienten Sieg der Karlsfelder, die nach zehn Punkte aus ihren vergangenen vier Spielen auf den zweiten Tabellenplatz geklettert sind. Alkan: „Wir waren wirklich stark. Jetzt gehen wir mit einem guten Gefühl in die wichtigen nächsten Spiele.“

Für die Karlsfelder starten am kommenden Wochenende in die richtungsweisende Phase der Saison mit drei Spielen gegen Topteams der Liga: Zunächst steht das Heimspiel gegen den souveränen Spitzenreiter Bruckmühl auf dem Programm, dann das Gastspiel beim Tabellendritten Traunstein sowie die Partie in Kirchheim, dem aktuellen Vierten.