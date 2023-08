Derbyzeit in Sulzemoos

Sechs Punkte aus zwei Spielen: Leon Sauermann (links), Alex Rupp und der SV Sulzemoos sind perfekt in die Saison gekommen. ASV-Trainer Haupt: „Wir sind gewarnt“ © hae

Letztes Jahr spielte Sulzemoos noch Kreisliga und der ASV Dachau Landesliga. Jetzt treffen beide Teams aufeinander, im Bezirksliga-Derby geht‘s um Punkte.

Sulzemoos – Derbyzeit in Sulzemoos: Am heutigen Dienstag empfängt der SV Sulzemoos in der Bezirksliga Oberbayern Nord um 18.30 Uhr den ASV Dachau.

Beide Teams sind prima aus den Startlöchern gekommen, in den ersten beiden Spielen hamsterte der Aufsteiger aus Sulzemoos gleich sechs Punkte ein, der Landesliga-Absteiger aus Dachau gewann nach dem wilden 5:5 zum Auftakt in Gaimersheim 4:1 gegen Grüne Heide Ismaning.

„Wenn du in zwei Spielen neun Tore schießt, dann hast du definitiv Qualität in der Offensive“, so SV-Trainer Bernhard „Berni“ Ahammer über die Offensiv-Qualitäten des Gegners aus Dachau. Und den Gegner kennt Ahammer noch sehr gut, denn er war selbst bereits Trainer bei den Dachauern. „Hier in Sulzemoos freut sich jeder auf das Derby. Schließlich geht es gegen den ASV, das ist hier nicht selbstverständlich“, so Ahammer weiter.

Die Favoritenfrage stelle sich nicht, betont Ahammer: „Landesliga-Absteiger gegen Kreisliga-Aufsteiger, da ist es selbstverständlich, wer hier in dem Spiel der Favorit ist.“

Bangen müssen die Sulzemooser um ihren Abwehrchef Yasir Ammar Sami, der sich beim Match in Manching am linken Knöchel verletzt hat. „Trotz aller Umstände werden wir das Spiel nicht kampflos aufgeben, egal wer spielt. Jeder wird alles geben“, verspricht Ahammer.

ASV-Trainer Manuel Haupt tut alles, damit seine Mannschaft den Aufsteiger nicht auf die leichte Schulter nimmt: „Wir haben natürlich mitbekommen, dass die Sulzemooser mit zwei Siegen gestartet sind. Wir sind gewarnt.“ Er kenne natürlich ein paar Spieler von Sulzemoos, so Haupt weiter, „wir werden aber nicht groß auf sie eingehen. Wir tun gut daran, auf uns zu schauen. Und so werden wir es auch in Sulzemoos angehen.“

Thomas Rieger und Tim Bürchner sind verhindert. Miridon Rexhepi fehlt dem ASV weiterhin verletzt.