Karlsfelder Eintracht muss zurück zu „ihrem Spiel“

Die Eintracht-Defensive ist ausgedünnt, auch Lukas Paunert wird noch lange ausfallen. © hab

Der Fußball-Landesligist Eintracht Karlsfeld spielt zuhause gegen die hoch eingeschätzte SpVgg Landshut. Im Hinspiel hatten die Karlsfelder ordentlich Dusel.

Karlsfeld – In der Hinrunde haben sich die Landesliga-Fußballer des TSV Eintracht Karlsfeld und die SpVgg Landshut ein intensives Duell geliefert. Karlsfeld gewann mit 2:1 und hat am heutigen Samstag (14 Uhr) im eigenen Stadion die Chance, auch das zweite Duell für sich zu entscheiden. Doch dafür wird sich die Mannschaft von Trainer Jay Alkan im Vergleich zum vergangenen Wochenende deutlich steigern müssen.

„Es war nicht mehr unser Spiel, das darf uns nicht mehr passieren“, sagt TSV-Trainer Alkan über die 1:3-Niederlage in Geretsried. Seine Mannschaft blieb im ersten Spiel nach der Winterpause vor allem in der Offensive blass, weil sie zu früh ungeduldig wurde. „Wir müssen auch bei unserem Spielplan bleiben, wenn es mal nicht so gut läuft. Aber wir wollten dann besondere Dinge machen“, so Alkan. Diese „besonderen Dinge“ verteidigte der Gegner ohne größere Probleme.

Damit es im Heimspiel gegen den Tabellensechsten Landshut anders läuft, richtete Alkan im Training den Fokus darauf, der eigenen Philosophie treu zu bleiben. „Wir haben Übungen immer wieder unterbrochen und gesagt, was in einer Situation die beste Lösung ist“, berichtet der Trainer. Ob dies schon gegen Landshut fruchten wird, hängt auch vom Gegner ab.

Sollten die Landshuter so auftreten wie im Hinspiel, könnte die Eintracht ernsthafte Problem bekommen. „Landshut war einer der stärksten Gegner in dieser Saison, unser Sieg war eher glücklich“, so Alkan.

Wie der Tabellenachte Karlsfeld startete auch Landshut mit einer Niederlage ins Landesliga-Jahr 2023. Das Team von Trainer Christian Endler musste sich in Forstinning mit 1:4 geschlagen geben. Verdientermaßen.

Die Eintracht will nach einer intensiver Trainingswoche dafür sorgen, dass die Landshuter weiterhin auf ihren ersten Pflichtspielsieg in diesem Kalenderjahr warten müssen. Allerdings steht hinter dem Einsatz von Dominik Schäffer ein dickes Fragezeichen. Der Co-Spielertrainer droht wegen einer Knöchelblessur auszufallen. „Niki wird das Spiel zu 90 Prozent verpassen“, sagt Alkan. Auch Florian Schrattenecker (Skiurlaub) wird heute beim Heimspiel fehlen. Alle anderen Spieler sind dabei und wollen eine Reaktion zeigen –nicht ohne den eigenen Spielplan zu vergessen.