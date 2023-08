SV Sulzemoos: Die elementaren Fehler des Fußballs

Teilen

Es besser machen. So einfach ist das Moot für Alex Rupp (rechts) und den SV Sulzemoos. © Bruno Haelke

In Sulzemoos wurde die 1:4-Niederlage bei SK Srbija München genau analysiert. Gegen Rohrbach, ein Topteam der Bezirksliga Nord, sollen die elementaren Fehler abgestellt werden.

Sulzemoos – Besser machen! Unter diesem Motto steht das Match der Bezirksliga Nord zwischen dem SV Sulzemoos und dem TSV Rohrbach – zumindest aus Sulzemooser Sicht. Anpfiff der Partie ist am heutigen Freitag um 19.30 Uhr auf dem Gelände des SV Sulzemoos.

Nachdem die erste Saisonniederlage des SVS am vergangenen Sonntag bei der SK Srbija mit 1:4 heftig ausfiel, wollen es die Mannen von Coach Berni Ahammer am heutigen Abend besser machen. Allerdings wartet mit dem TSV Rohrbach ein Team, das ebenfalls prima in die Saison gestartet ist. Sieben Punkte aus vier Spielen – eine sehr ordentliche Bilanz des Gastes nach den ersten Spielen.

Die Mannschaft von Trainer Markus Eberl rangiert derzeit auf Rang fünf. Allerdings sind die Platzierungen nach vier Spieltagen eher sekundär. Gastgeber Sulzemoos hat neun Punkte auf seinem Konto, Rang drei ist der derzeitige Lohn für die Mannschaft von Berni Ahammer. Eine Momentaufnahme, sicherlich, aber diese neun Punkte hat der Aufsteiger Sulzemoos im Kampf gegen den Abstieg schon mal sicher.

Langes Nachkarten nach der Niederlage bei der SK Srbija war im Lager der Sulzemooser nicht angesagt. „Die Fehler darstellen, drüber sprechen und die richtigen Schlüsse aus den Fehlern ziehen“, so fasste es Ahammer zusammen. Die Fehler, die in München gemacht wurden, waren die elementaren im Fußball. „In die Zweikämpfe kommen, die Räume eng halten, die Ketten nicht zu weit auseinanderbringen, einfacher Fußball eben“, fordert Coach Ahammer von seinem Team.

„Rohrbach kommt viel über Zweikämpfe und Mentalität. Da müssen wir als Team verteidigen – und als Team angreifen“, so der Sulzemooser Coach weiter. Ein besonderes Auge muss der SVS auf den spielenden Co-Trainer Michael Humbach werfen, er ist der zentrale Spieler des TSV Rohrbach.

Ob Innenverteidiger Yasir Ammar Sami nach seiner Fußverletzung wieder zur Verfügung steht, entscheidet sich erst heute. Nicht spielen kann Alex Rupp, der an Adduktorenproblemen leidet, die einen Einsatz ausschließen. Zudem sind noch einige Urlauber zu vermelden, „aber das hat in dieser Phase der Saison eigentlich jeder“, so Ahammer.