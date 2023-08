Die Karlsfelder Eintracht will ihren Lauf fortsetzen

Kann sich auf seine jungen Spieler verlassen: Eintracht-Trainer Jay Alkan. © habschied

Der Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld will seinen Lauf fortsetzen und auch an diesem Freitag gegen Aufsteiger Bobingen gewinnen. Trainer Alkan setzt - notgedrungen - auf seine jungen Spieler.

Karlsfeld – Nach fünf Spieltagen zeichnet sich ab, dass der TSV Eintracht Karlsfeld den Wechsel aus der Landesliga Südost in die Südwest-Staffel gemeistert hat. Kein Team holte mehr Punkte, kein Team erzielte so viele Tore, und nur der FC Ehekirchen ist ebenfalls ungeschlagen. Am heutigen Freitag (20 Uhr) kann die Eintracht beim Aufsteiger TSV Bobingen ihren Lauf fortsetzen. Im Fokus sind dann wieder die jungen Wilden.

„Die vermeintlich jungen Spieler werden vorangehen müssen“, sagt Eintracht-Coach Jay Alkan. Denn nachdem im Sommer erfahrene Kräfte wie Michael Dietl ihre Karriere beendeten, Topscorer Kubilay Celik (nach Heimstetten) und Kapitän Fitim Raqi (nach Kammerberg) wechselten sowie immer wieder Spieler ausfielen, waren Alkan die Hände gebunden. Er musste auf Spieler setzen, die in der vergangenen Saison nicht über die Ergänzungsrolle hinausgekommen waren – und dies teilweise auf ungewohnten Positionen.

Peter Wuthe gehört in diese Reihe. Alkan setzt den 22-Jährigen nicht mehr im Sturm, sondern auf der Sechserposition ein. Und daran wird sich so schnell nichts ändern, denn der Coach bezeichnet Wuthes Auftritte als „saustark“. Der gleichaltrige Flo Schrattenecker brachte es in der vergangenen Saison immerhin auf 24 Einsätze, so wichtig wie jetzt war er für die Eintracht jedoch noch nie. Schrattenecker spielt auf dem linken Flügel, also dort, wo Celik früher seine Gegenspieler vor Probleme stellte. „Eigentlich liegen Welten zwischen Kubi und Flo, aber Flo macht das sehr klug“, sagt Alkan. Und ist extrem erfolgreich. Er war an den ersten fünf Spieltagen an sieben Treffern beteiligt.

Auch Simon Huber (20) auf der Achterposition und Rechtsverteidiger Lorenzo Kehl (23) haben noch einmal einen Sprung gemacht. „Ich wusste, was die Jungs können. Trotzdem bin ich überrascht, wie schnell und wie gut wir den Wechsel geschafft haben“, sagt Alkan.

Einen Anteil daran hat auch die Offensivreihe um Leon Ritter, Rückkehrer Martin Schön und Christoph Traub, die jeweils mindestens dreimal getroffen haben – und auf deren Qualität die Karlsfelder in Bobingen bauen. Denn obwohl der Aufsteiger noch sieglos ist und erst zwei Punkte auf dem Konto hat, sollte die Eintracht ihn nicht unterschätzen.

Bobingen spielte unter der Woche 2:2 gegen Aindling und unterlag davor nur knapp den spielstarken Youngstern der Hachinger Zweiten. Und was die Hachinger draufhaben, wissen die Karlsfelder seit vergangenem Dienstag. Die Eintracht setzte sich zwar mit 5:2 durch, doch in der Anfangsphase fürchtete Alkan einen ungemütlichen Abend für seine Mannschaft. stm