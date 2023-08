Die Lehren aus der Durach-Pleite

Gegen Gilching-Argelsried ist mehr Cleverness gefragt von Dominik Reisner und seinen Teamkollegen. © Habschied

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf hat sich beim 1:3 in Durach nicht allzu clever angestellt. Das soll nun gegen Gilching-Argelsried anders werden.

Jetzendorf – Vier Tage nach dem Kraftakt in Durach ist der TSV Jetzendorf in der Landesliga Südwest erneut gefordert. Für die Elf von Trainer Stefan Kellner steht am Sonntag (17 Uhr) das Heimspiel gegen den TSV Gilching-Argelsried auf dem Plan. Rotation ist kaum möglich – vor allem nicht im Mittelfeld. Die Partie wird also auch zeigen, ob die Lernkurve ansteigt.

Nicht, dass sich die Jetzendorfer in Durach dämlich angestellt hätten. Es wäre allerdings auch einen Tick cleverer gegangen. Denn eine Stunde lang hatten sie alles im Griff und obendrein 1:0 geführt, ehe Alex „Sascha“ Beiz mit Gelb-Rot zum Duschen musste. Der Platzverweis war fragwürdig – im Gegensatz zur zweiten Ampelkarte eine Viertelstunde später für Stefan Stöckl. Der junge Stürmer war einfach zu ungestüm. Hätte er nicht machen sollen, weiß er selbst. „Das wird ihm nicht noch einmal passieren“, sagt Kellner.

Zu neunt kassierten die Jetzendorfer noch drei Gegentore. Das Spiel war verloren, für die Entwicklung der jungen Spieler kann es aber noch wichtig werden. Spieler wie Beiz (21), Stöckl, Lorenz Kirmair (beide 19) oder Bryan Beyreuther (18) und Felix Heckmeier (17) werden in solchen Spielen wachsen.

Dank der Englischen Woche haben die Jetzendorfer ein paar Tage später die Chance, es besser zu machen. Das werden sie auch müssen, denn Gilching bringt gerade in der Offensive viel Qualität mit. Der entscheidende Spieler ist Marcel Ebeling. Die Jetzendorfer kennen den Ex-Pipinsrieder noch bestens der vergangenen Spielzeit, als Ebeling drei Tore zu den beiden Gilchinger Erfolgen (3:2 und 3:1) beisteuerte. Am vergangenen Spieltag fehlte der Stürmer aus privaten Gründen, dafür sprang Andre Gasteiger mit einem Doppelpack beim 4:0-Erfolg gegen Oberweikertshofen in die Bresche.

Auch Gasteiger hat eine Pipinsried-Vergangenheit, davor spielte er in Karlsfeld. Mit vier Treffern gehört er zu den besten Torjägern b. Für die Jetzendorfer bedeutet dies: Um erfolgreich zu sein, sollten sie die Gilchinger Offensivabteilung in den Griff bekommen.

Der Einsatz von Innenverteidiger Ferdinand Els steht noch auf der Kippe, seine Rückkehr in den Kader würde Trainer Kellner mehr Optionen in der Defensive geben. Der sagt aber auch: „Es gibt eigentlich keinen Grund, etwas zu ändern.“ stm