Die Pipinsrieder Mittelfeldachse bricht weg

Da ahnte man schon Schlimmes: Johannes Müller verletzt sich in Kirchheim, muss runter, das Knie schon einbandagiert. Der Mittelfeldspieler wird monatelang fehlen. © hae

Zwei Spiele zwei Siege - alles in Butter also beim Bayernligisten FC Pipinsried. Leider nein. Vor dem Spiel gegen Deisenhofen gibt es massives Verletzungspech.

Pipinsried – Im dritten Spiel der Englischen Woche in der Bayernliga Süd erwartet der FC Pipinsried den FC Deisenhofen. Anpfiff der Partie ist am heutigen Samstag um 18 Uhr.

Der 2:1- Sieg am vergangenen Mittwoch beim Kirchheimer SC wurde für den FC Pipinsried teuer, verdammt teuer. Mittelfeldstratege und Spielmacher Jochi Müller zog sich einen Kreuzband- und Meniskusriss im rechten Knie zu. Zudem verletzte sich der Sechser der Pipinsrieder, Daniel Jelisic, an der Leiste. Ein MRT-Termin soll genauere Informationen bringen.

„Da gerät der Sieg zur Nebensache. Das sind schon Hämmer, die musst du erstmal verdauen“, so der sichtlich schockierte FCP-Trainer Martin Weng. Mit Müller und Jelisic fallen die beiden zentralen Spieler des FC Pipinsried aus, das Herz der Mannschaft. Ob die bisher makellose Saison auch gegen den FC Deisenhofen fortgeführt werden kann, ist fraglich.

Mit Deisenhofen stellt sich ein Team vor, das von Trainer- und Taktikfuchs Andy Pummer trainiert wird. Pummer, der bereits den FCP in der Saison 2021/2022 zum Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern führte, ist in Pipinsried noch immer sehr beliebt. Doch die Freundschaft wird für 90 Minuten ruhen.

Der 41-Jährige gilt als der Kenner der Bayernliga und schiebt, natürlich, dem Gegner erstmal die Favoritenrolle zu: „Ich erwarte den FC Pipinsried ganz vorne mit dabei!“

„Mit dem bisherigen Verlauf bin ich absolut zufrieden. Mit den vier Punkten können wir gut leben“, so Pummer. In der Saisonvorbereitung hat sein Team kein Spiel verloren, unter anderem wurden Siege gegen die Regionalligisten FC Augsburg II und Wacker Burghausen eingefahren. In der Meisterschaft startete die Pummer-Elf mit einem 3:1- Sieg in Ismaning, am Mittwoch gab es ein 0:0 gegen den SV Heimstetten. Deisenhofen hat augenscheinlich den Abgang von Stürmer-Star Nico Karger, der nach langem Wechseltheater nach Landsberg ging, bestens kompensiert. Dabei gelang es Pummer, mit Yasin Yilmaz einen erfahrenen Mittelfeldstrategen nach Deisenhofen zu lotsen. Yilmaz lenkt das Spiel seines Teams, zudem sind seine Freistöße eine Augenweide.

FCP-Trainer Martin Weng erwartet ein schweres Spiel: „Die Ergebnisse von Deisenhofen sprechen für sich.“ hae