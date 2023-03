Die nächste knackige Aufgabe für den FC Pipinsried

Teilen

Autsch: Bislang hat der neue Pipinsrieder Spielertrainer Herbert Paul wenig Freude an seinem Amt. Vorsicht vor dem brandgefährlichen Angriff des 1. FCN © hae

Der Fußball-Regionalligist FC Pipinsried bestreitet am Dienstag sein Nachholspiel gegen die U23 des 1. FC Nürnberg. Die Hoffnung auf Zählbares ist gering beim bedrohten FCP.

Pipinsried – Der stark abstiegsbedrohte FC Pipinsried empfängt am heutigen Dienstag um 17.30 Uhr in der Hazrolli-Arena die U23 des 1. FC Nürnberg zum Nachholspiel.

Dem FC Pipinsried gehen die Spiele zum noch immer möglichen Klassenerhalt langsam aber sicher aus. Zudem werden nicht nur die Spiele weniger, sondern auch die Spieler. Die Ilmtaler gehen personell mal wieder am Stock.

Beim eh schon kleinen Kader ist mit der Rückkehr der Langzeitverletzten Simon Rauscheder (Wadenbeinbruch) und Daniel Jelisic (Riss des Syndesmosebandes im Sprunggelenk) in dieser Saison wohl kaum zu rechnen. Innenverteidiger Fabian Willibald laboriert an einem Muskelfaserriss im Oberschenkel, wann er zurück kommen wird, ist offen. Auch Verteidiger Sebastian Keßler hat muskuläre Probleme. Zu allem Übel musste Spielertrainer Herbert Paul am vergangenen Samstag bei der 0:4- Niederlage gegen Vilzing 15 Minuten vor dem Ende raus – Probleme im Hüftbeuger.

„Es war nur eine Vorsichtsmaßnahme“, betont Paul. Der Spielertrainer will heute gegen Nürnberg unbedingt dabei sein. Sollte Paul auch noch fehlen, wird es gerade auf der Innenverteidigerposition eng.

Bei den Nürnberger Youngstern läuft es derzeit wie geschmiert – und das trotz eines Trainerwechsels mitten in der Saison. Ex-Coach Christian Fiel wurde während der Saison vom neuen Club-Trainer Dieter Hecking zum Co-Trainer ernannt, Vincent Nowak folgte Fiel. Einen Leistungsabfall gab es deshalb nicht, derzeit rangiert die U23 des Clubs auf Rang drei.

Die Franken verfügen über einen überdurchschnittlich guten Angriff. Leonardo Vonic mit 18 Toren und Jermaine Nischalke mit elf Volltreffern haben zusammen mehr Tore erzielt als die gesamte Mannschaft des FC Pipinsried. Nischalke kommt zudem auf zwei Einsätze in der Zweiten Liga.

Am vergangenen Samstag spielte der Club 1:1 gegen Aschaffenburg, der Ausgleich für Aschaffenburg fiel in der 95. Minute. Zuvor hätten die Nürnberger den Sack längst zumachen können.

Der FC Pipinsried bekam am Samstag eine Lektion in Sachen Effizienz und Cleverness erteilt. Der Gegner aus Vilzing spielte abgezockt seine Stärken aus. Auffällig beim FCP war, dass die Mannschaft insgesamt zu unerfahren ist, um auf längere Sicht in der Regionalliga bestehen zu können. Der Nachwuchs des Clubs ist zwar ebenso unerfahren und jung, allerdings haben die Kicker vom Valznerweiher komplett andere Voraussetzungen. Es wird also interessant zu verfolgen sein, wie sich der FCP gegen die zuletzt stark auftretenden Nürnberger heute schlagen wird.