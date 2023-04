Die nächste völlig unnötige Niederlage für Dachau 1865

Bayernliga Süd

Der Fußball-Bayernligist TSV Dachau 1865 hat in Gundelfingen 0:2 verloren. Vor allem wegen der vielen guten Torchancen war es eine unnötige Niederlage.

Dachau – Die Bayernliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 haben ihr Auswärtsspiel beim FC Gundelfingen am Samstag 0:2 verloren. Und wieder war es eine vermeidbare Niederlage wie schon so oft in der laufenden Saison. Dachaus neuer Trainer Orhan Akkurt zog ein entsprechendes Fazit: „Es hat leider nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die reifere Mannschaft.“

Der TSV 1865 agierte mit einer Viererkette, die anfangs sehr ungeordnet war und eher an eine Dreierkette erinnerte. Eine Umstellung gab es auch: Der bisher stets als Stürmer agierende Mohammed Bekaj begann in der Innenverteidigung und machte ein gutes Spiel.

Die Akkurt-Elf erwischte in Gundelfingen leider keinen guten Start, dies galt vor allem für die Defensive. Bereits in der 2. Minute erzielten die Gastgeber das 1:0. Hrvoje Bevanda durfte denn ersten schnellen Angriff über halbrechts vollenden. Bevanda lief mit dem Ball am Fuß noch ein paar Meter und schloss mit einem Schuss ins lange Eck ab.

Fast wäre schon im Gegenzug das 1:1 gefallen. Marcel Kosuch kam im Sechzehner an den Ball, scheiterte jedoch am Gundelfinger Torwart Timo Ratter, der mit der Brust abwehrte. Die zweite klare Chance vergab Antonios Masmanidis in der 18. Minute. Masmanidis zündete den Turbo, drang über links in den Sechzehner ein. Sein Abschluss war dann eher kläglich. Die nächste guten Möglichkeit hatte Sebastiano Nappo in der 20. Minute, als er einen Freistoß aus 25 Metern gefährlich auf das Tor brachte. Doch wieder war Ratter zur Stelle, der FCG-Torwart klärte zur Ecke.

Von Gundelfinger Offensivbemühungen war wenig zu sehen. Manuel Müller hatte in der Anfangsphase noch die beste Torchance, sein Freistoß in der 26. Minute ging über das Tor.

Für den Gast aus Dachau gab es noch zwei Chancen auf einen Treffer, beide für Sebastiano Nappo. Eine gute in der 43. Minute, als Nappo einen Flankenball von Marcel Kosuch nur knapp verfehlte, und eine sehr gute in der 75. Minute. Nach einem Foul an Dragan Radojevic gab es Elfmeter. Leider setzte Nappo den Ball an den Innenpfosten. Zur Erinnerung: Bereits im Hinspiel hatte Sebastiano Nappo einen Handelfmeter vergeben.

Als der Schiedsrichter am Samstag auf Foulelfmeter entschied, lag der TSV 1865 schon 0:2 zurück. Ibrahim Neziri hatte in der 65. Spielminute eine der wenigen Gundelfinger Chancen genutzt.

„Wir hatten sieben sehr gute Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen, machen aber keins und verschießen noch einen Elfmeter“, klagte Akkurt nach dem Spiel. „Gundelfingen hat drei Möglichkeiten und macht zwei Tore aus Umschaltmomenten.“

Eine positive Erkenntnis gab es dennoch: Die zuletzt so angriffsschwachen Dachauer spielten wieder nach vorne, sie versuchten Tore zu erzielen. Akkurt: „Wir müssen auf dem aufbauen, was wir sehr gut gemacht haben, das war Chancen zu kreieren.“