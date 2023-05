Die Planungen bei Dachau 1865v laufen bereits wieder

Teilen

0:2 verloren: Mathias Leiber (links) und der TSV Dachau 1865 trugen‘s mit Fassung. © ro

Der TSV Dachau 65 hat das letzte Saisonspiel verloren. In Rosenheim gab es ein 0:2. Weil aber der Klassenerhalt schon eingetütet war, ließ sich dies verschmerzen.

Dachau – Nach einer 0:2 (0:1)-Auswärtsniederlage am Samstagnachmittag beim TSV 1860 Rosenheim haben die Kicker des TSV 1865 Dachau die Saison 2022/23 in der Bayernliga Süd mit 40 Punkten auf Rang 14 abgeschlossen. Dieser Platz, den das Team von Orhan Akkurt bereits vor dem letzten Spieltag innehatte, genügt zum direkten Klassenerhalt. Die Rosenheimer hingegen steigen als Vorletzter in die Landesliga ab.

Die 100 Fans im Jahnstadion sahen eine ausgeglichene Partie, bei der die gut aufgelegten Rosenheimer durch Lucas Gratt bereits nach elf Minuten in Führung gingen. Die Dachauer hielten gut mit, ein Tor gelang ihnen allerdings gegen die schlechteste Abwehr der Liga nicht.

Nach dem Wechsel erhöhte Michele Cosentino für den der Gastgeber in der 54. Minute auf 2:0; eine Vorentscheidung war gefallen. Die Dachauer wechselten in der Folge munter durch. Unter anderem durfte Nachwuchskeeper Thanh Tran Duy für Maximilian Mayer zwischen die Posten. An der Niederlage der Dachauer änderte dies alles allerdings nichts mehr.

Der Technische Leiter der 65er, Marcel Richter, sah das Ganze nicht weiter tragisch, schließlich war der Klassenerhalt ja bereits eingetütet. „Es war ein schöner Ausflug mit einem vollen Bus mit vielen Fans“, so Richter. Bei der Rückkehr gab es noch ein Abschlussessen mit den Spielern, Helfern und Verantwortlichen. Alles in allem sei es eine „gute Saison“ für den Klub insgesamt gewesen, so Richter, im Hinblick auf den Klassenerhalt der Ersten, der lange in der Schwebe war, sowie dem Aufstieg der dritten Mannschaft in die A-Klasse.

Allerdings: „Wir werden uns am Dienstag zusammensetzen und mit dem Trainer sprechen. Die Planungen für die neue Saison laufen bereits auf Hochtouren. Wir möchten unseren Kader bestmöglichst zusammenstellen. Schließlich wollen wir ja nicht wieder bis zum vorletzten Spieltag zittern müssen“, so Richter.