Sulzemoos gegen Diego Armando

Nominiert für den Bayern-Treffer des Monats: Sebastian Heiß. © hae

Der Fußball-Bezirksligist SV Sulzemoos fährt an diesem Freitag zum Auswärtsspiel nach Aschheim. Ziel: Die ramponierte Auswärtsbilanz aufhübschen.

Sulzemoos – Nur wenige Kilometer von der Allianz-Arena entfernt tritt der SV Sulzemoos heute um 19.30 Uhr beim FC Aschheim an. Im Team der Ascheimer steht mit Diego Armando Contento ein Ex-Bayern-Spieler, der alles gewonnen hat, was es im Profi-Fußball zu gewinnen gibt.

Neben Diego Contento stehen auch seine Brüder Domenico und Allessandro auf dem Platz, der dritte Bruder, Vincenzo, ist der Trainer. Diego trägt die Nummer 90 – eine symbolische Zahl. Die Familie stammt aus Neapel, 1990 wurde der SSC Neapel italienischer Meister. Der Hauptakteur damals: Diego Armando Maradona. Mehr Symbolik geht nicht. Allerdings spielen die Ascheimer nicht mit den Power-Fußball wie einst der SSC, der FCA zeichnet sich eher durch Minimalismus aus: neun Spiele, 9:7 Tore, zwölf Punkte. Aschheim hat ebenso viele Punkte wie Sulzemoos.

Die Auswärtsbilanz des SV Sulzemoos ist, gelinde gesagt, nicht gut. Drei Spiele, ein Sieg, zwei Niederlagen. Das 2:1 in Manching war sicherlich eine Sensation, die 1:4- Niederlage bei Srbija München und das 0:5 in Schwabing waren schlichtweg Klatschen. Das soll sich nach dem Willen von SVS-Coach Berni Ahammer ändern: „Wir müssen einfach wieder kompakt stehen, in die Zweikämpfe kommen und endlich wieder einfache Fehler vermeiden.“

Bayern-Treffer des Monats: Heiß nominiert Mit seiner 30-Meter-Direktabnahme zum 2:0 beim Spiel in Manching hat es der Sulzemooser Sebastian Heiß in den Kreis der Nominierten für den „Bayern-Treffer des Monats“ des Bayerischen Fußballverbands geschafft. Die Abstimmung läuft noch bis zum 12. September, 15 Uhr, auf www.bfv.de.

Bei der 2:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Attaching standen Ahammer die Haare ob der laschen Zweikampfführung zu Berge. Und wenn man den Aschheimern zu viele Räume gibt, dann würden sie diese auch ausnutzen, ist sich Ahammer sicher. „Aschheim steht hinten sehr gut, kann schnell umschalten. Das müssen wir vermeiden“, so Ahammer.

Personell gibt es einige Fragezeichen beim SVS. Abwehrstratege Yasir Ammar Sami hat sich vergangene Woche am Sprunggelenk verletzt, Peter Heilig ist krank, und Dominik Damjanovic plagen Fersenprobleme. Bei Sebastian Ranftl ist es wohl etwas schlimmer, seine Sprunggelenkverletzung wird ihn die nächsten Wochen außer Gefecht setzen.