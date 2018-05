Diese Spieler sollen bei der Eintracht für frischen Wind sorgen

Karlsfeld rüstet für Landesliga auf

von Moritz Stalter

Nach dem Aufstieg in die Fußball-Landesliga stellt der Bezirksliga-Meister TSV Eintracht Karlsfeld die Weichen, sich in der neuen Spielklasse zu etablieren. „Wir haben uns sehr viele Spieler angeschaut und den Kader gezielt ergänzt“, erzählt Trainer Sebastian Stangl.

Karlsfeld– „Die Spieler, die in der vergangenen Saison Meister geworden sind, haben das Zeug, sich eine Klasse höher durchzusetzen. Wir haben daher bei der Auswahl der Neuzugänge genau darauf geachtet, auf welchen Positionen uns frischer Wind gut tut“, erklärt Stangl.

Einer, von dem sich er und sein Trainerkollege Jochen Jaschke viel versprechen, ist Andre Gasteiger vom SV Lohhof. Der 21-jährige Offensivspieler startete in der vergangenen Bezirksligasaison durch und war mit zwölf Toren der mit Abstand beste Torschütze beim Absteiger.

„Andre bringt hervorragende Spielanlagen und hohes Tempo mit. Er kann, je nach System, auf dem Flügel oder als einer von zwei Stürmern spielen. Als Spieler aus dem 96-Jahrgang hat er noch viel Entwicklungspotenzial“, so Stangl über die Qualitäten Gasteigers. Von denen machte er sich unter anderem beim 2:1-Sieg der Eintracht gegen Lohhof im Rückspiel der vergangenen Saison ein Bild. „Da ging es für sie um alles und er hat zum zwischenzeitlichen 1:1 getroffen“, so der Eintracht-Coach.

Mit Andreas Lutschnikov vom TSV Baar-Ebenhausen kommt ein 24-jähriger Mittelfeldspieler zur Eintracht, der seine Stärken in der Defensive hat. „Er verhält sich trotz seines jungen Alters schon sehr geschickt in den Zweikämpfen“, sagt Stangl und ergänzt: „Er hat schon bei uns mittrainiert und wird nun, da er nach München gezogen ist, den Kader verstärken.“ Auf den Abgang von Ersatztorhüter Alexander Kilmarx nach Günding reagierte die Karlsfelder Eintracht mit der Verpflichtung des 36-jährigen Routiniers Besnik Begisholli (FC Kosova München). „Er ist erfahren und wird hinter Dominik Krüger unsere Nummer zwei“, so Stangl.

Die Mittelfeldspieler Dominik Pöhlmann (Kissinger SC) und Dominik Leisch (SV Günding) stehen schon seit längerem als Neuzugänge fest. Während Pöhlmann beim KSC in der Bezirksliga Schwaben unumstrittener Stammspieler war, kommt mit Leisch ein Spieler, den Stangl und Jaschke aus ihrer Günding-Zeit kennen. „Er ist mit 23 Jahren noch jung. Für ihn geht es darum, den nächsten Schritt zu machen“, sagt Stangl.

Neben Ersatztorhüter Kilmarx verlässt auch Anton Rusp den TSV Eintracht Karlsfeld – und das ebenfalls in Richtung Günding. „Anton hat in der vergangenen Saison nicht so oft gespielt, wie er es sich erhofft hatte. Da Günding einen Spielertyp wie ihn dringend braucht und er noch jung ist, macht der Wechsel für beide Seiten Sinn“, so Stangl.

„Unser Kader fasst jetzt 25 Spieler. Damit sind die Planungen weitestgehend abgeschlossen“, bilanziert der Eintracht-Trainer. Einen größeren Umbruch aufgrund des Aufstiegs hält er mit Blick auf die vergangene Saison für nicht notwendig, denn „die Spieler, die in der vergangenen Saison die Meisterschaft geholt haben, sind ja nicht umsonst aufgestiegen.“