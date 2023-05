Dieser Punkt kann für Dachau 1865 Gold wert sein

Teilen

Ziemlich viel rot außenrum: Anian Brönauer versucht, gegen fünf Dachauer zum Abschluss zu kommen. fotos: ro © Robert Ohl

Der abstiegsbedrohte Bayernligist TSV Dachau 1865 hat beim TSV 1860 München II 1:1 gespielt. Dieser Punkt kann noch wichtig werden.

Dachau – Die Bayernliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 sind am Samstag für eine sehr starke Leistung wenigstens mit einem hochverdienten Punkt belohnt worden. Beim TSV 1860 München II hieß es am Ende 1:1, wobei die Dachauer die letzte halbe Stunde nach dem Platzverweis für Matthias Leiber in Unterzahl spielen mussten.

Dieser Punkt kann Gold wert sein. Der Tabellen-14. der Bayernliga Nord FC Bayern Hof kam in Donaustauf über ein 0:0 nicht heraus. Deshalb hat sich die Situation für die Dachauer im Fernvergleich bei nur zwei ausstehenden Spielen eher verbessert. Die Dachauer haben nach wie vor zwei Punkte mehr auf dem Konto als Hof – und der bessere Tabellen-14. der beiden Ligen bleibt in der Liga.

Gegen den „Münchner Talentschuppen“ wäre sogar ein Sieg möglich gewesen. Es fehlte den Dachauern jedoch in zwei Situation die Konsequenz oder die Cleverness: In der 43. Minute kam Mohamed Bekaj nach einer Flanke von Marcel Kosuch drei Meter vor dem Tor vollkommen frei zum Kopfball. Doch anstatt den Ball ins leere Tor zu wuchten, setzte Bekaj ihn einen Meter daneben. Das wäre das 2:0 gewesen. Bei der Gelb-Roten Karte fehlte die Cleverness. In der 62. Minute grätschte der vorbelastete Matthias Leiber am eigenen Sechzehner nahe der Außenlinie einen Gegenspieler um. Beide Fouls hätte es nicht gebraucht.

Dachau begann schwungvoll, es entwickelte sich ein munteres Spiel. Schon in der 8. Minute bot sich die erste sehr gute Torchance. Anthony Manuba traf nach einem Pass von Marcel Kosuch aber den Ball nicht richtig. Die erste große Möglichkeit für die Münchner gab es in der 20. Minute, Niclas Groß kratzte den Ball gerade noch von der Linie.

Antonios Masmanidis erzielte in der 25. Minute das erlösende und verdiente 1:0 für Dachau. Er nutzte einen kapitalen Abwehrfehler der Löwen aus, ging alleine mit hohem Tempo aufs Tor zu und verwandelte eiskalt.

In der zweiten Halbzeit wurde das unterhaltsame Fußballspiel zunächst fortgesetzt. Nach Leibers Ampelkarte war es für die Dachauer dann nur noch ein Abwehrkampf, um das knappe 1:0 zu halten. Dies gelang leider nur bis zur 76. Minute. Samir Neziri traf, als die Dachauer Abwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte. Bis zum Schlusspfiff kämpften die Dachauer vorbildlich, um wenigstens einen Punkt mitzunehmen.

65-Trainer Orhan Akkurt war nicht unzufrieden: „1860 ist physisch voll da und spielerisch top. Es ist alles gut.“