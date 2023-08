Dieses Remis ist ein Dämpfer: Karlsfeld nur 1:1

Der Sprung an die Spitze wäre für Dominik Pöhlmann und die Karlsfelder Eintracht möglich gewesen. © hab

Der TSV Eintracht Karlsfeld hätte - zumindest über Nacht - die Tabellenführung in der Landesliga Südwest übernehmen können. Das 1:1 gegen Aufsteiger Bobingen war da jedoch zu wenig.

Karlsfeld – Der TSV Eintracht Karlsfeld mühte sich im am Freitagabend im Heimspiel gegen den TSV Bobingen, bis Christoph Traub sein Team erlöste. Für den Sieg reichte es dennoch nicht, weil die Gäste in der Schlussphase eine ihrer wenigen Chancen nutzten. Karlsfeld hat nur 1:1 gespielt und damit – zumindest vorläufig – den Sprung an die Tabellenspitze der Fußball-Landesliga Südwest verpasst..

Die Eintracht ging als klarer Favorit ins Spiel. Der Aufstiegskandidat war schließlich erfolgreich in die Saison gestartet, Aufsteiger Bobingen hingegen wartete noch auf den ersten Sieg.

Als der Ball rollte, war davon zunächst allerdings wenig zu sehen. „In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel. Wir haben die Bobinger spielen lassen, weil wir nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen sind“, sagte Eintracht-Coach Jay Alkan, aber: „Die besseren Chancen hatten wir.“ Darunter ein Lattentreffer und der Versuch von Abdelilah Erraji, der einen Freistoß aus 22 Metern an den Pfosten zirkelte (22.). Gästekeeper Laurin Sommer wäre chancenlos gewesen. Karlsfeld nutzte seine Möglichkeiten nicht, und weil Bobingen in der Offensive zu harmlos war, blieb das Duell zur Halbzeit torlos. Für die Gäste war dies ein erster Etappenerfolg, die Eintracht musste sich steigern.

Das gelang den Karlsfeldern, die nach dem Seitenwechsel dominanter auftraten. „Wir haben das Spiel sehr gut kontrolliert“, sagte Alkan. Die Eintracht drängte nun auf die Führung und traf noch einmal den Pfosten, doch Bobingen hielt die Null – bis in die 67. Minute. Da setzte sich Leon Ritter auf dem Flügel stark durch und spielte dann auf seinen Sturmkollegen Christoph Traub. Der legte sich die Kugel einmal vor und traf flach ins linke Eck. Die Erlösung für die Karlsfelder, die im Anschluss alles im Griff hatten. „Die Bobinger hatten überhaupt keine Aktionen“, sagte Alkan.

Nichts deutete darauf hin, dass die Gäste zurückschlagen könnten. Andererseits fehlte ihnen nur ein Treffer, nur eine Aktion. Und die hatten sie in der 84. Minute: Nach einem fast von der Mittellinie aus geschlagenen Ball in den Strafraum stimmte bei den Karlsfeldern die Abstimmung nicht. Sandro Burghard kam mit der Fußspitze an den Ball und sorgte für Jubel beim krassen Außenseiter. Denn beim 1:1 blieb es.

Für die Eintracht ist das Remis ein Dämpfer. „Es ist sehr bitter und fühlt sich wie eine klare Niederlage an“, so Alkan. Sein Team bleibt zwar in der Spitzengruppe der Tabelle, verpasste es aber, sich abzusetzen – und dies wäre absolut möglich gewesen. st