Dietl schießt Karlsfeld zum Sieg

TSV Eintracht Karlsfeld besiegt FC Erding mit 2:1

von Moritz Stalter schließen

Für den TSV Eintracht Karlsfeld hätte der erste Rückrundenspieltag nicht besser laufen können. Der Tabellenzweite gewann gegen den FC Erding durch einen DietlTreffer in der letzten Minute mit 2:1 und hat nun die Tabellenspitze im Visier.

Die Karlsfelder liefern sich im bisherigen Saisonverlauf ein Fernduell mit dem FC Moosinning um den Titel. Der Vorsprung des Spitzenduos auf die Verfolger beträgt bereits mehr als zehn Punkte. Da schielen die Karlsfelder auf den FCM und der macht es umgekehrt nicht anders.

Während die Karlsfelder gegen den FC Erding den neunten Sieg in Serie landen wollten, empfing der Konkurrent aus Moosinning den TSV Eching mit dem Ziel, zum zwölften Mal hintereinander dreifach zu punkten. Das Match endete 0:0.

Im Heimspiel gegen den Erding begannen die Karlsfelder dort, wo sie in den vergangenen Wochen aufhörten. Sie setzten den Gegner unter Druck und hätten nach wenigen Minuten nach einem Foul an Kubilay Celik einen Elfmeter bekommen können. In der 14. Minute hatte der Schiedsrichter dann keinen andere Wahl, nachdem FCE-Torhü- ter Timo Dörhöfer Karlsfelds Robin Kömmling zu Fall brachte. Karlsfelds Toptorjäger Michael Dietl traf aus elf Metern zum 1:0.

Nach dem Führungstreffer beobachtete Trainer Jaschke etwas, was ihm nicht gefiel, wofür er aber Verständnis zeigte. „Die Luft war plötzlich raus. Wahrscheinlich dachten wir, dass es jetzt so läuft wie in den vergangenen Wochen. Es ist bei einer so langen Serie eben gerade gegen die Teams aus dem Tabellenkeller schwer, fokussiert zu bleiben“, so Jaschke. Der Schlendrian kostete seinem Team die Führung. Kurz vor der Halbzeitpause standen die Karlsfelder nicht gut und Erding bestrafte dies mit dem Ausgleich durch Mehmet Cay (42.).

In der zweiten Halbzeit hatte die Eintracht mehr vom Spiel, bis auf wenige Ausnahmen - darunter ein Pfostenschuss von Fabian Schäffer - war sie aber nicht zwingend. Erding setzte auf lange Bälle auf die Cay-Brüder Mehmet und Kaan. „Wir wollten es spielerisch erzwingen, sind dann aber in Konter gelaufen. Einmal hatten wir richtig Glück“, so Jaschke über die Szene, als drei Erdinger auf einen Karlsfelder Verteidiger zuliefen, dann aber schlecht passten.

Als alles auf ein Remis hindeutete, bäumten sich die Karlsfelder noch einmal auf. Und das mit Erfolg: Nach einer Flanke von Paolo Albanese und köpfte Marko Juric. Der Abpraller landete vor den Füßen von Michael Dietl, der mit seinem 14. Saisontor die Karlsfelder zum Sieg und bis auf einen Punkt an den FC Moosinning heran schoss. „Das ist natürlich schön für uns. Mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Grüne Heide Ismaning können wir die Tabellenführung übernehmen. Dann müssen wir uns aber wieder steigern“, sagte Trainer Jaschke.

TSV E. Karlsfeld - TSV Erding 2:1 (1:1)

TSV E. Karlsfeld: Dominik Krüger, Thomas Oswald, Marko Juric, Fabian Schäffer, Paolo Albanese, Michael Dietl, Tobias Pontow, Robin Kömmling (59. Robert Zott), Ludwig Dietrich (67. Fabio Palermo), Kubilay Celik, Lukas Regman (73. Jose Gabriel Chavez-Langschwager)

TSV Erding: Timo Dörhöfer, Ediz Alci, Maximilian Buchauerm Mehmet Cay, Sebastian Sattelmayerm Markus Egner (24. Markus Lehmer), Eddy Ryan, Marco Bertsch, Kaan Cay, Dominik Geigerseder, Hannes Dornauer (78. Stefan Weiß)

Schiedsrichter: Julius Egen-Gödde

Zuschauer: 123

Rote Karte: Michael Lang (41.)

Tore: 1:0 (14.) – Michael Dietl (Elfmeter). 1:1 (42.) – Mehmet Cay (Elfmeter). 2:1 (90.+2) Michael Dietl.

Quelle: fussball-vorort.de