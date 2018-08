Dietl und Krüger sichern den Karlsfeldern einen Punkt

Elfmeter entscheidet Spiel gegen den TSV Bogen

von Moritz Stalter schließen

Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld hat beim TSV Bogen einen 1:1-Unentschieden erkämpft. Es war ein Punkt, über den Trainer Sebastian Stangl sagt: „Ich kann mit dem Remis sehr gut leben, weil ein Dreier heute weit weg war“. Der Ausgleichstreffer gelang den Gästen aus Karlsfeld erst eine Viertelstunde vor Schluss, Michael Dietl stellte per Elfmeter auf 1:1.

Karlsfeld– Die Eintracht reiste ersatzgeschwächt zum TSV Bogen, der vor der Saison von der Landesliga Mitte in die Südwest-Staffel gewechselt war. Die verletzten Fabian Schäffer, Markus Huber und Thomas Oswald sowie der rotgesperrte Lukas Regman fehlten dem Gast aus Karlsfeld in dieser Partie.

Das Fehlen der Verteidiger Oswald und Huber hatte direkte Auswirkungen auf die Grundformation. „Wir haben von einer Vierer- auf eine Dreierkette umgestellt, in der Tobias Pontow der zentrale Innenverteidiger war“, erzählt Stangl.

Pontow und dessen Nebenleute mussten in der ersten Halbzeit Schwerstarbeit verrichten, denn Bogen hatte mehr und auch qualitativ bessere Chancen. Das Heimteam wirkte vor allem nach ruhenden Bällen brandgefährlich. Denn dann kamen die langen Spieler, darunter der ehemalige tschechische Nationalspieler Tomas Zapotocny, mit nach vorne, sie stellten die Eintracht-Defensive vor Probleme.

Die Gäste hatten allerdings in Dominik Krüger einen Torhüter im Kasten, dem sein Trainer Stangl in der ersten Halbzeit „einige sensationelle Paraden“ bescheinigte. In der siebten Minute war Krüger allerdings machtlos beim Schuss von Balthasar Sabadus, der von der Strafraumgrenze aus zentraler Position in den linken Winkel traf.

Davor hatten die Bogener durch extremes Pressing einen Fehlpass der Karlsfelder auf deren linken Defensivseite provoziert und dann direkt auf Sabadus gespielt, der sehenswert abschloss.

„Danach hat Krüger bei zwei Alleingängen und bei den Fernschüssen sehr stark gehalten. Er hat uns vor dem zweiten Gegentreffer bewahrt“, lobte Stangl seinen Keeper und schob nach: „Mit dem 0:2 wäre die Partie vielleicht schon vor der Pause durch gewesen.“

In der zweiten Halbzeit begann Bogen stark, dann kamen die Karlsfelder besser mit dem Pressing der Heimelf zurecht. Sie attackierten den Gegner ebenfalls aggressiv. Die Folge war eine Partie mit vielen Zweikämpfen, Fouls und Ballverlusten, die Stangl als „zerfahren“ bezeichnete, die aber trotzdem spannend und interessant war.

Die Eintracht, die vor dem Wechsel keine Offensivaktionen hatte, wurde nun etwas gefährlicher. In der 74. Minute schockten sie Bogen mit dem Ausgleichstreffer: Marko Juric wurde im Strafraum gefoult, Michael Dietl verwandelte den Elfmeter zum 1:1. Der Torschütze hatte wenig später per Kopf sogar die Führung auf dem Kopf, er brachte den Ball aber nicht im Tor unter.

Danach mussten die Gäste immer dann zittern, wenn es Freistöße oder Eckbälle für den Gegner gab. „Da waren sie sehr gefährlich“, sagte Stangl, sein Team rettete das Ergebnis aber ins Ziel.

„Der Dreier war heute weit weg, deswegen ist der Punkt okay. Irgendwie ist er auch verdient, weil wir mit einer aufgrund der Ausfälle veränderten Mannschaft sehr gut dagegenhalten haben“, so das Resümee des Eintracht Trainers.

Stenogramm

TSV Bogen - TSV Eintracht Karlsfeld 1:1 (1:0)

TSV Bogen: Lukas Krbecek, Tomas Krbecek, Tomas Zapotocny, David Smolak (72. Thomas Hentschel), Nicola Zeba, Jonas Gruber, Balthasar Sabadus, Przemyslaw Warminski, Jonas Zach (82. Simon meindl), Patrick Fuchs, Florian Ibel (51. lukas Käufl)

TSV Eintracht Karlsfeld: Dominik Krüger, Robert Zott (68. Daniel Tarmann-Monschein), Dominik Pöhlmann, Marko Juric, Philip Lorber (60. Dominik Leisch), Fitim Raqi, Michael Dietl, Tobias Pontow, Robin Kömmling, Andre Gasteiger (76. Paolo Albanese), Kubilay Celik

Schiedsrichter:Dominik Götz

Zuschauer: 120

Tore: 1:0 (7.) – Balthasar Sabadus. 1:1 (74.) – Michael Dietl (Foulelfmeter).