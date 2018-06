Goßner beendet Gündings Traum von der Bezirksliga

1:3 gegen Dornach

von Robert Ohl schließen

Der Traum von der Bezirksliga hat sich schon am ersten Hindernis in Luft aufgelöst. Der SV Günding verlor das Relegationsspiel gegen den SV Dornach in Lohhof mit 1:3 (0:2) und verabschiedete sich so als alter und neuer Kreisligist in die Sommerpause. Die Dornacher spielen nun am Sonntag um 16.30 Uhr in Großhadern gegen den TSV Gräfelfing (1:0-Sieg bei der DJK Pasing) um den letzten freien Bezirksligaplatz.

Die Gündinger waren selbstbewusst und optimistisch nach Lohhof gefahren, doch gegen die abgezockten und spielerisch gut ausgebildeten Dornacher war Schicht im Schacht. Das Team der Trainer-Legende Toni Plattner war mit Assen wie Stefan Huber, Dominik Goßner und Felix Partenfelder individuell besser aufgestellt als das über das Kollektiv kommende Gündinger Team. Vor allem im Spiel nach vorne wirkten die Dornacher reifer als die engagiert, aber glücklos zur Sache gehenden Gündinger.

Noch in der Halbzeitpause, Dornach führte nach 45 Minuten durch einen Doppelschlag von Dominik Goßner kurz vor der Pause mit 2:0, meinte SVG-Chef Heiko Krüger: „Wir haben gut begonnen, kassierten dann zwei Tore aus dem Nichts. Aber die Dornacher sind offensiv schon gefährlicher als wir. Unser Spiel nach vorne ist schon seit längerer Zeit ein Problem, das wir irgendwann lösen müssen. Ich hoffe auf die zweite Hälfte.“

Dieser Wunsch wurde um ein Haar erhört, denn nur 180 Sekunden nach Wiederanpfiff verkürzte Gündings Andreas Eder auf 1:2. Der endgültige Knockout folgte eine gute Viertelstunde vor Schluss, da machte Stefan Huber mit dem 3:1 alles klar.

Beide Teams tasteten sich auf dem Lohhofer Rasen vorsichtig in die Partie. Nach und nach forcierten die Dornacher das Spiel in die Schnittstellen, sie versuchten gezielt, ihre gefährlichen Stürmer Gewinn bringend einzusetzen.

Schon nach elf Minuten hatten die Dornacher durch den überragenden Stefan Huber das 1:0 auf dem Fuß, doch SVG-Keeper Maximilian Kronschnabl hielt nicht nur in dieser Szene überragend. In der 25. Minute folgte die zweite Hundertprozentige für den SV Dornach durch den ebenfalls eminent gefährlichen Dominik Goßner – und wieder hielt der zukünftige Sulzemooser Torhüter Maxi Kronschnabl seinen Kasten sauber.

Die Gündinger Elf um SVG-Spielertrainer Patrick Moder hielt über weite Strecken gut mit, war jedoch am gegnerischen Strafraum meist mit ihrem Latein am Ende. Einen einzigen Schuss – oder soll man sagen Schüsschen – gab es für die Gündinger zu verzeichnen, als der enttäuschende Dominik Leisch in seinem letzten Spiel für Günding (er wechselt nach Karlsfeld in die Landesliga) aus 20 Metern abzog.

Wenig später folgte besagter Doppelschlag, als Dominik Goßner innerhalb von 60 Sekunden zweimal einnetzten konnte (39./40.).

Mit einem offensiven Wechsel zur Halbzeit, als Benedikt Kronschnabl für Florian Rieger ins Spiel kam, versuchten die Gündinger, die Dornacher Abwehr in Verlegenheit zu bringen. Mit Erfolg. Der Anschlusstreffer durch Andreas Eder fiel zum bestmöglich Zeitpunkt (48.). Doch die Dornacher stellten sich schnell auf die neue Situation ein, die Gündinger Personalie verpuffte schnell und so plätscherte das Spiel nach dem 1:2 lange vor sich hin. Die Gündinger schafften es nicht, konstant Druck zu machen, Dornach musste nicht mehr tun als unbedingt notwendig. Den Deckel drauf setzten die SVD-Kicker in der 73. Minute, Kapitän Stefan Huber machte nach einem Pass von links alles klar.

Gündings Endspurt kam zu spät, in der Nachspielzeit traf Florian Walter nach einer Ecke die Latte des Dornacher Kastens.

SV Dornach - SV Günding 3:1 (2:0)

SV Dornach: Dominik Bertic, Johannes Hornof, Maximilian Leidecker, Rene Reiter (90. Dennis Merdzanic), Felix Partenfelder (76. Ivica Pavlovic), Dominik Goßner, Stefan Huber, Alexander Mrowczynski, Noah Soheili, Manuel Wagatha, Markus Hanusch (74. Maximilian Kirmeyer)

SV Günding:Maximilian Kronschnabl, Johannes Sailer, Dominik Liebl, Kevin Bachhuber, Patrick Moder, Florian Rieger (46. Benedikt Kronschnabl), Christoph Krüger, Dominik Leisch (71. Felix Burghart), Andreas Eder (76. Patrick Belitz), Daniel Sklenarz, Florian Walter

Schiedsrichter:Pantelis Gitopoulos

Zuschauer: 307

Tore: 1:0 (40.) – Dominik Goßner aus zwölf Meter ins lange Eck. 2:0 (42.) – Dominik Goßner erhöht mit dem Kopf nach einer Ecke von rechts. 2:1 (48.) – Andreas Eder staubt aus zwei Metern ab. 3:1 (73.) – Stefan Huber macht nach einem Pass von links alles klar.