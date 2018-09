Doppelpack Gasteiger! Karlsfeld findet in Neuried zurück in die Spur

Eintracht gewinnt Schlüsselspiel

Nach dem Schlusspfiff war den Landesliga-Kickern des TSV Eintracht Karlsfeld anzumerken, wie der Ballast von ihren Schultern gefallen ist.

Karlsfeld – Die Gäste haben beim TSV Neuried nicht geglänzt, aber durch den 2:0-Sieg beim Schlusslicht eine Serie von sechs Spielen ohne Sieg beendet.

Karlsfeld reiste so gut aufgestellt wie schon lange nicht mehr nach Neuried, nur Lukas Regman fehlte. „Bei ihm haben wir gedacht, dass es reichen könnte, er wurde aber doch noch ganz fit“, sagte Trainer Sebastian Stangl. Er nahm fünf Wechsel in seiner Startelf gegenüber der 1:2-Niederlage gegen Erlbach am letzten Spieltag vor: Dominik Krüger stand wieder im Tor, Fabian Schäffer und Marko Juric bildeten die Doppelsechs und in der Offensive rotierten Kapitän Michael Dietl und Daniel Tarmann in die erste Elf.

Der Eintracht war in der ersten Halbzeit allerdings anzumerken, dass die vergangenen sechs Spiele mit zwei Unentschieden und vier Niederlagen am Selbstvertrauen genagt haben. In der Anfangsphase der Saison wären die Gäste beim sieglosen Tabellenschlusslicht offensiver aufgetreten. So musste Stangl anerkennen: „Neuried hat gepresst, damit kamen wir zunächst nicht richtig klar.“

Da die Heimelf im Spiel nach vorne keine Gefahr ausstrahlte und die Eintracht wenig gute Szenen hatte, blieb es bis zur Halbzeitpause ein Spiel ohne Höhepunkte. Das änderte sich wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel, denn da patzte die Defensive des Schlusslichts folgenschwer: 30 Meter vor dem Tor schießt ein Neurieder einen Mitspieler so an, dass der Ball in den Lauf von Andre Gasteiger fällt. Der Karlsfelder läuft auf das Tor von Konstantin Kühnle zu, umkurvt den Torhüter und schießt ein.

„Die Führung hat uns Sicherheit gegeben. Aus dem Spiel heraus haben wir wenig zugelassen, bei Standards mussten wir aber aufpassen“, so Stangl. Seine Mannschaft hielt aber die Null und bog in der 70. Minute endgültig auf die Siegerstraße ein: Da ließ sich Neurieds Timon Kuka nach einem Zweikampf dazu hinreißen, den auf dem Boden liegenden Karlsfelder mit der Hand ins Gesicht zu greifen; der Schiedsrichter zeigte Kuka die rote Karte.

Sieben Minuten später ließ Andre Gasteiger an der Strafraumgrenze auf dem Weg nach innen zwei Neurieder stehen und traf dann mit einem Schuss aus 16 Metern ins linke Eck.

Danach vergaben die Karlsfelder Chancen auf das 3:0, was sich am Ende aber nicht mehr rächen sollte. „Das war kein gutes Spiel von uns, sondern ein reiner Arbeitssieg“, sagte Stangl. „In den kommenden Wochen geht es dann gegen Teams, gegen die wir was holen können“, so der Eintracht-Coach.

TSV Neuried TSV Eintracht Karlsfeld 0:2

TSV Neuried: Konstantin Kühnle, Florian Hessenberger, Patrick Gegenbauer (46. Marko Ralic), Marco Gühl, Maximilian Reid, Timon Kuko, Lasse Wippert (82. Philipp Niggl), Tobias Eggerer, Florian Kröss (25. Fabian Kaltenecker), Kevin Negret, Maximilian Mühlegg

TSV E.Karlsfeld: Dominik Krüger, Thomas Oswald, Robert Zott, Marko Juric, Fabian Schäffer, Paolo Albanese Michael Dietl (58. Markus Huber), Tobias Pontow, Daniel Tarmann-Monschein (64. Fitim Raqi), Andre Gasteiger (77. Dominik Pöhlmann), Kubilay Celik

Schiedsrichter: Golo Schricker

Zuschauer:120

Rote Karte:Timon Kuko (70.)

Tore:0:1 (46.) – Andre Gasteiger. 0:2 (77.) – Andre Gasteiger.