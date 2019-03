Jetzendorf: Doppeltorschütze Dominic Reisner auf Weltreise

TSV Jetzendorf – FC Moosburg Sonntag, 15 Uhr:

von Moritz Stalter schließen

Der TSV Jetzendorf empfängt am morgigen Sonntag mit dem Schlusslicht FC Moosburg ein Team, gegen das er keine Punkte abgeben darf. In den letzten Duellen hatten die Jetzendorfer aber ihre Probleme.

Der 2:1-Sieg im Hinspiel gehörte zu den Partien dieser Kategorie. Moosburg führte lange, ehe Dominic Reisner durch zwei Treffer in der Schlussphase (73./84.) das Spiel drehte. „Da hatten wir Glück. Moosburg hat aggressiv gespielt und uns damit überrascht. Das darf uns nicht noch mal passieren“, sagte Jetzendorfs Trainer Alexander Schäffler. Die Gäste aus Moosburg wittern auch deshalb eine Minimalchance. Christoph Ball, der Trainer des FCM, erinnert sich: „Wir hatten damals die große Chance auf das 2:0, haben das Tor aber nicht gemacht. Die Jetzendorfer haben das im Stile eine Topmannschaft bestraft, weil sie die individuelle Klasse haben.“

Dominic Reisner, der Doppeltorschütze und Matchwinner aus dem Hinspiel, steht dem TSV Jetzendorf aufgrund seiner Weltreise zwar nicht zur Verfügung, auch ohne ihn sind die Jetzendorfer aber ein Spitzenteam. Das unterstrichen die Grün-Weißen mit dem Auswärtssieg am vergangenen Wochenende beim FC Schwabing im ersten Spiel nach der Winterpause. „Da haben wir sehr gut gespielt. Alle Spieler hatten ihren Anteil daran“, sagt Schäffler. Da seine Mannschaft geschlossen überzeugte, weiß er noch nicht, wer in der Startelf stehen wird. „Die Jungs, die in Schwabing begonnen haben, hätten es verdient, diejenigen, die eingewechselt wurden, aber genauso“, so der TSV-Trainer. Mit Ludwig Dietrich und Christos Papadopoulos kehren zwei Spieler in den Kader zurück, sie erhöhen den Konkurrenzkampf. Nur Florian Radlmeier steht für die Partie gegen Moosburg aufgrund seines Studiums nicht zur Verfügung. „Wir sind fast komplett. Wenn ich merke, dass ein Spieler die Moosburger wegen deren Tabellensituation unterschätzt, wird er nicht spielen“, sagt Schäffler. Während die Gäste auf dem letzten Platz stehen, sind die Jetzendorfer das einzige Team, dass dem hohen Tempo des Spitzenreiters Kirchheimer SC folgen kann. Der Rückstand auf den KSC beträgt vor dem Spieltag fünf Punkte, Jetzendorf hat aber ein Spiel weniger absolviert. Gewinnen die Grün-Weißen ihre Nachholpartie gegen den TSV Eching (22. April), sind es nur noch zwei Punkte. Ausrutscher sind daher tabu. „Natürlich ist die Partie gegen Moosburg aufgrund der Tabellensituation eine Pflichtaufgabe. Wir brauchen drei Punkte, um an Kirchheim dranzubleiben. Wenn wir die Partie aber nicht mit 100 Prozent angehen, werden wir aber wie im Hinspiel große Probleme bekommen“, so der Jetzendorfer Trainer.