ASV Dachau erzielt drei Volltreffer gegen den Frust

Teilen

Eine Grätsche in Ehren... Christoph Krüger (Nummer 19) will den Freisinger Maximilian Rudzki stoppen. © hab

Endlich der erste Sieg im Jahr 2023: Der ASV Dachau hat das Kellerduell gegen Freising mit 3:0 Toren gewonnen und klettert auf den Relegationsplatz.

Dachau – Die Landesliga-Fußballer des ASV Dachau haben gegen den SE Freising mit 3:0 gewonnen und damit ihre Durststrecke beendet. Durch den Erfolg im Kellerduell tauschten beide Teams die Plätze: Die Dachauer kletterten auf einen Abstiegsrelegationsplatz, Freising wäre –Stand heute – abgestiegen.

Für beide Teams stand viel auf dem Spiel. Mehr Druck hatte allerdings der ASV, der bei einer Niederlage mit einem Bein in der Bezirksliga gestanden hätte.

Dass die Dachauer zunächst das aktivere Team waren, überraschte daher nicht. „Wir haben versucht, Druck aufzubauen“, so Trainer Manuel Haupt, vor Probleme stellten seine Spieler den Freisinger Keeper Jonas Trost allerdings nicht. „Wir haben zu viele falsche Entscheidungen getroffen“, erkannte Haupt. Ein Beispiel: Jonas Dworsky wäre in einer Überzahlsituation für einen Steilpass bereit gewesen, doch anstatt den schnellen Offensivmann in die Tiefe zu schicken, spielten die Dachauer zurück. Chance vertan. Da auch Freising seine Möglichkeiten nicht nutzte, blieb Halbzeit eins torlos.

Nach dem Seitenwechsel ging es dafür sehr schnell: Der ASV spielte vom Anstoß weg nach vorne. Maximilian Bergner eroberte nach einem Einwurf den Ball zurück, tanzte einen Verteidiger auf der Torauslinie aus und spielte scharf ins Zentrum. Dort fiel der Ball Yazid Ouro-Akpo auf den Fuß, der die erlösende 1:0-Führung erzielte. Gerade einmal 38 Sekunden waren seit Wiederbeginn gespielt. Kurz darauf wurde Bergner im Strafraum gefoult. Elfmeter! Die Nummer acht des ASV schnappte sich den Ball, wollte es aber zu genau machen – und traf nur den Innenpfosten (48.).

Nach der vergebenen Großchance wurde deutlich, wie fragil das ASV-Gebilde ist. Die Köpfe begannen zu rattern, die Erinnerungen an vergebene Führungen in den vergangenen Wochen sorgten für Verunsicherung.

Das erlösende 1:0, Torschütze ist Yazid Ouro-Akpo. Freisings Keeper Jonas Trost mag sich nicht so recht mitfreuen. © Norbert Habschied

Die Freisinger spürten dies und investierten in dieser Phase mehr, während der ASV zu passiv agierte. Freising hatte Abschlussmöglichkeiten – doch dann schlugen die Dachauer eiskalt zu: Jonas Dworsky zog aus der Distanz ab, SEF-Torhüter Trost ließ den Ball prallen, und David Dworsky staubte ab (68.). Schnell bildete sich eine große Jubeltraube, die Erleichterung über das 2:0 war riesig. Sogar einige junge ASV-Fans rannten aufs Spielfeld – dabei waren noch mehr als 20 Minuten zu spielen.

Genug Zeit also für die Gäste, um zurückzukommen. Oder für den ASV, um wie vor wenigen Wochen in Pullach einen Zwei-Tore-Vorsprung zu verspielen. Doch dieses Mal nicht. Leon Schleich machte in der 89. Minute nach Vorarbeit von Ouro-Akpo mit seinem 3:0 den Sack zu.

Es folgte großer Jubel, denn für die Stadtwald-Kicker war der Sieg superwichtig. „Es war nicht unser bestes Spiel, aber heute hat nur das Ergebnis gezählt“, freute sich Trainer Haupt. Für sein Team war es der erste Sieg im Jahr 2023. Und der kam zum perfekten Zeitpunkt.