Olympiadorf, Indersdorf, Bergkirchen: Dreikampf an der Tabellenspitze

Teilen

Überragender Mann im Spiel gegen Bergkirchen (dunkle Trikots): Maximilian Szelag (links) traf kurz vor Schluss nur den Pfosten. © ; hab

In der Kreisklasse München 1 stehen der SV Olympiadorf, der TSV Bergkirchen und der TSV Indersdorf punktgleich vorn – aber Arnbach lauert. In Riedmoos gibt es einen neuen Trainer.

Dachau – Der SV Olympiadorf ist nach Meinung vieler, die sich in der Liga auskennen, spielerisch das beste Team der Kreisklasse 1. Die torgefährlichste Truppe stellen die Münchner sowieso. Nach dem 5:1-Sieg gegen Schlusslicht Riedmoos schraubte der SV Olympiadorf sein Torverhältnis auf 37:16 – macht 3,7 Tore pro Spiel. Die Olympiadorf-Kicker führen die Tabelle mit 21 Punkten an, aber Inderdorf und Bergkirchen sind punktgleich. Und Arnbach lauert.

SV Petershausen – TSV Arnbach 1:3: Dennis Dolp brachte den favorisierten TSV Arnbach kurz vor dem Pausenpfiff (43.) in Führung. Acht Minuten nach dem Wechsel sorgte Thomas Berzl für das beruhigende 2:0. In der 84. Minute sorgte Tom Schober mit seinem Treffer zum 1:2 noch einmal für Spannung. Allerdings nur für wenige Augenblicke, denn in der 88. Minute brachte Daniel Breitenbergers verwandelter Foulelfmeter die Entscheidung. Unter dem Strich war der Arnbacher Sieg in Petershausen hoch verdient, der TSV stellt mit nur zwölf Gegentoren die beste Defensive der Liga. Mit zwei Punkten Rückstand auf die drei punktgleichen Topteams SV Olympiadorf, TSV Indersdorf und TSV Bergkirchen, aber auch einem Spiel weniger, liegt der TSV Arnbach noch bestens im Rennen um die Meisterschaft. hae

SV Haimhausen – TSV Schwabhausen 3:1 Trotz Unterzahl hat der SV Haimhausen das Match gegen den TSV Schwabhausen gewonnen. Nach einer halben Stunde Spielzeit wurde SVH-Akteur Markus Malle mit der Gelb-Roten-Karte vorzeitig zum Duschen geschickt. Bis dahin war es ein verteiltes Spiel. Maxi King hatte die Heimelf bereits in der 4. Minute in Führung gebracht, den Ausgleich erzielte Thomas Schneider in der 18. Minute. Nach dem Platzverweis rettete sich der Gastgeber zunächst in die Halbzeitpause. Danach spielte die Mannschaft von Coach Christian Schmeizl Konterfußball aus dem Lehrbuch. Stefan Bernhard brachte sein Team in der 53. Minute in Führung, die Michael Bednarek in der 94. Minute unter Dach und Fach brachte. „In der zweiten Halbzeit standen wir tief und haben sehr gut gekontert. Zudem haben die Einwechselungen gezogen“, freute sich Schmeizl nach dem 3:1-Coup in Unterzahl. hae

SV Riedmoos – SV Olympiadorf 1:5: Vollkommen chancenlos waren die Riedmooser gegen das Topteam aus München. Den Ehrentreffer für erzielte Luca Kittelmann in der 90. Minute zum 1:5-Endstand. Der sportliche Leiter des SVR, Jürgen Meier, der als Trainer vor zwei Wochen auf eigenen Wunsch zurückgetreten war, meinte zu dem Spiel: „Die zweite Halbzeit war okay, die haben wir nur 2:1 verloren, aber die ersten 20 Minuten waren wir überhaupt nicht auf dem Platz. Dazu haben wir im Moment massive Personalprobleme. Neuer Trainer in Riedmoos ist Leonhard Höfer, der von Phönix Schleißheim kam. ro

SpVgg Röhrmoos – TSV Bergkirchen 1:1: Ein spielerisch mittelmäßiges Kreisklassenspiel war von kämpferischen Elementen geprägt. Dabei bot die abstiegsbedrohte SpVgg dem Tabellenführer leidenschaftlich Paroli. Am Ende war sogar ein Sieg für Röhrmoos drin. Doch der alles überragende Maximilian Szelag donnerte in der 80. Minute den Ball an den Pfosten. Das 1:0 hatte Vasileios Tselempis per Strafstoß erzielt (19.), Martin Hainzinger glich aus (38.) „Das war seit Wochen unser mit Abstand bestes Spiel. Wir haben sehr diszipliniert agiert und den Punkt redlich verdient. Aber auch ein Dreier wäre möglich gewesen“, freute sich SpVgg-Trainer Güngör Cakir. „Wir sind überhaupt nicht zufrieden. Das war ein glücklicher Punkt“, meinte das Bergkirchner Trainerduo Stefan Frimmer und Simon Zacherl unisono und fügte hinzu: „Es war spielerisch und läuferisch einfach zu wenig.“ ro

SV Ampermoching – SV Türk Dachau 2:1: Hartumkämpft war dieses Spiel, aber jederzeit fair. Am Ende hätte der Gast aus Dachau durchaus einen Punkt verdient gehabt. Den Grundstein für den Dreier legte der SVA bis zur 76. Minute durch zwei Volltreffer von Fabian Barth. Das 2:1 für Dachau erzielte Oussama Boulezaz in der 81. Minute. Zwar bestimmte Dachau das Spiel in der zweiten Hälfte, vergab aber viele gute Tormöglichkeiten leichtfertig. Die erste Halbzeit war ausgeglichen. „Das war ein glücklicher Sieg für uns, und wir sind nun voll im Soll“, stellte SVA-Sprecher Klaus Kirschner fest. Dachaus Sprecher Berkan Tuna meinte leicht angesäuert: „Wir sind selbst an der Niederlage schuld, denn wenn man fünf tausendprozentige Torchancen vergibt, muss man sich nicht wundern, wenn es keinen Sieg gibt.“ ro

SV Odelzhausen – TSV Indersdorf 2:2: Ein hoch emotionales Spiel zwischen Odelzhausen und Indersdorf mit einer wilden Schlussphase fand keinen Sieger. Indersdorf hatte die bessere Spielanlage und ging nach einer schönen Einzelaktion durch Nico Karelly in der 23. Minute mit 1:0 in Führung. Nicht minder schön machte es Julia Bösinger zehn Minuten später beim Ausgleich. Das war gleichbedeutend mit dem Halbzeitstand. In der 51. Minute verabschiedete sich der Odelzhausener Frederic Asimont vorzeitig mit Gelb-Rot. Doch die Überzahl währte nicht lange. Der in der 65. Minute eingewechselte Bastian Tippelt sah in der 77. Minute ebenfalls die Ampelkarte. Es ging munter weiter, mit vielen Fouls. In der 80. Minute bekam SVO-Spieler Alexander Frech von Odelzhausen eine Zeitstrafe, die Indersdorf fünf Minuten später nutzte, Kilian Schmeller traf mit einem schönen Volleyschuss. Doch Odelzhausen gelang noch der späte Ausgleich. Der bis dahin überragende Indersdorfer Tormann Jonas Tschiesche verursachte in der Nachspielzeit einen Freistoß, Alexander Frech traf. tol

TSV Altomünster – ASV Dachau II 2:1: Die Dachauer hatten gut trainiert, außerdem war Felix Obeser zurück. Doch nach drei Toren in zwei Einsätzen fehlte auch beim Mittelfeldspieler der ASV-Zweiten die Präzision im Abschluss. Denn die Gäste waren spielbestimmend, sie brachten den Ball aber nicht über die Linie. Dreimal klatschte der Ball in der ersten Hälfte ans Aluminium des TSV-Tores, dazu kamen zahlreiche Strafraumszenen. Das 1:1 zur Halbzeit nach dem 1:0 für Altomünster durch Florian Mederer (9.) und dem Ausgleich durch Dennis Tscharnke (41.) schmeichelte dem Heimteam. „Wir hätten 6:2 führen können“, sagte Saki Kiourkas, der Trainer der Dachauer. Nach dem Seitenwechsel hatte sein Team nicht mehr so viele Abschlüsse, dennoch waren drei Punkte möglich. Den Treffer erzielte aber Altomünster. Maximilian Mauer stellte in der 74. Minute auf 2:1 und sicherte seinem Team damit einen glücklichen Sieg. stm

Kreisklasse Aichach

FC Tandern – SG Mauerbach 0:2: Tandern und Mauerbach brauchen Punkte, um sich von den Abstiegsplätzen zu entfernen. Dass sich beide Teams im direkten Duell auf die Basics beschränken würden, überraschte daher nicht. „Es war ein Spiel auf ziemlich schwachem Niveau“, sagte FCT-Trainer Oliver Beck. Ein Rückschlag für sein Team war die Verletzung von Jonas Kölbl nach einer halben Stunde. Nach dem Seitenwechsel blieb das Niveau überschaubar. Es waren dann auch Standardsituationen, die das Spiel entschieden – zugunsten der Gäste aus Mauerbach. In der 50. Minute erzielte Christoph Augustin nach einem Freistoß aus dem Halbfeld das 0:1. In der 81. Minute legte Marco Fürst ebenfalls nach einer Freistoßflanke den zweiten Treffer nach und besiegelte damit die 0:2-Niederlage des FC Tandern. stm

Kreisklasse Zugspitze

VfL Egenburg – FC Emmering 1:5: Für die Gäste aus Emmering war das Spiel in Egenburg vielleicht die letzte Chance in Richtung Aufstiegsrunde, während der VfL nach der Niederlage in Moorenweis wieder in die Erfolgsspur finden wollte. Emmering war zunächst besser im Spiel, doch Egenburg jubelte zuerst – nach einem Eigentor von Marco Kieslinger (12.). Die Gäste meldeten sich aber elf Minuten später durch Maximilian Theobald zurück. Während die Emmeringer engagiert auftraten, konnten die lethargischen Egenburger mit dem 1:1 zur Halbzeit zufrieden sein.

Nach dem Seitenwechsel schlug die Stunde von Lennard Haberer. Der brachte die Emmeringer mit einem Hattrick zwischen der 64. und der 77. Minute auf die Siegerstraße. Den Schlusspunkt zum 1:5-Endstand erzielte Kristian Paluca (89.). Für Egenburg war die Niederlage mehr als bitter. Zum einen verloren sie trotz des 4:0-Siegs im Hinspiel den direkten Vergleich gegen die nun punktgleichen Emmeringer, zum anderen ging es in der Tabelle von zweiten zurück auf den fünften Platz. stm